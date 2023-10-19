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Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

Ростовчанам становятся не по карману продукты животного происхождения

Ростовчанам становятся не по карману продукты животного происхождения

19 октября 2023, 15:39
Фото: 1MI
Ростовчанам становятся не по карману продукты животного происхождения

В Ростове оказались самые высокие цены на мясо курицы, говядину и колбасы

В Ростове-на-Дону в октябре зафиксировали самые высокие в регионе цены на продукты животного происхождения — мясо курицы, говядину, рыбы, колбасу и молочную продукцию, информацию об этом представил Ростовстат.

В четверг, 19 октября, аналитики Ростовстата опубликовали отчет о средних ценах на ряд товаров и услуг в Ростовской области. Отчет охватывает период по 16 октября.

Согласно данным Ростовстата, к середине октября для ростовчан выросло количество товаров, цены на которые выше, чем в других городах Ростовской области.

Так, например, в Ростове оказались самые дорогие говядина и курятина. Килограмм говядины, по последним данным, обойдется ростовчанам в 504,14 рубля при средней цене 495,7 рубля. На килограмм мяса курицы в Ростове придется потратить 235,9 рубля, хотя средняя цена по региону не превышает 230 рублей.

В Ростове оказались самые высокие цены на рыбу, молочную продукцию и колбасы
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Аналогичная ситуация сложилась с колбасами полукопчеными, варено-копчеными и вареными, в Ростове эти товары можно приобрести за 600,6 и 490,1 рубля за килограмм, в остальных городах цены находятся в пределах 575-588 и 445-488 рублей за килограмм.

Кроме того, самыми дорогими в Ростове стали мороженая рыба, сливочное и подсолнечное масло, маргарин, творог, сыр и чай. Разница со средними ценами в других городах Ростовской области составила от 10 до 17 рублей.

Ранее стало известно, что цены на мясо и птицу поднялись на 18% с начала 2023 года.

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