Ростовчанам становятся не по карману продукты животного происхождения

Аналогичная ситуация сложилась с колбасами полукопчеными, варено-копчеными и вареными, в Ростове эти товары можно приобрести за 600,6 и 490,1 рубля за килограмм, в остальных городах цены находятся в пределах 575-588 и 445-488 рублей за килограмм.