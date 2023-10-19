На три дня между Ростовом-на-Дону и Лихой перестанут ходить поезда

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
В ведомстве рассказали, что с понедельника, 23 октября, на перегоне «Локомотивстрой — Персиановка» начнут ремонтные работы. Ремонт продлится три дня, на это время необходимо приостановить движение электричек между Ростовом и Лихой.
Так уточняется, что с 23 по 25 октября не будут ходить поезда №6164, 6156 «Лихая — Ростов» и №6155 «Ростов — Лихая». Также с 22 по 24 октября прекратят курсировать поезда №6667 «Ростов — Лихая».
График движения других поездов в этом направлении также незначительно изменится, информацию пассажиры смогут уточнить на вокзале, остановочных пунктах, портале «РЖД» или же по телефону 8(800)775-00-00.
Ранее электричку из Ростова в Азов решили сделать ежедневной.