rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:59

Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

На три дня между Ростовом-на-Дону и Лихой перестанут ходить поезда

На три дня между Ростовом-на-Дону и Лихой перестанут ходить поезда

19 октября 2023, 14:59
Фото: rostovgazeta.ru
На три дня между Ростовом-на-Дону и Лихой перестанут ходить поезда

На три дня прервется железнодорожное сообщение между Ростовом и Лихой

В Ростовской области на три дня прекратят движение электричек между Ростовом-на-Дону и станцией «Лихая» в Каменске-Шахтинском, об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта региона.

В ведомстве рассказали, что с понедельника, 23 октября, на перегоне «Локомотивстрой — Персиановка» начнут ремонтные работы. Ремонт продлится три дня, на это время необходимо приостановить движение электричек между Ростовом и Лихой.

Прямой поезд из Ростова в Волгоград запустят в декабре
Узнать подробнее

Так уточняется, что с 23 по 25 октября не будут ходить поезда №6164, 6156 «Лихая — Ростов» и №6155 «Ростов — Лихая». Также с 22 по 24 октября прекратят курсировать поезда №6667 «Ростов — Лихая».

График движения других поездов в этом направлении также незначительно изменится, информацию пассажиры смогут уточнить на вокзале, остановочных пунктах, портале «РЖД» или же по телефону 8(800)775-00-00.

Ранее электричку из Ростова в Азов решили сделать ежедневной.

Читайте также:
В Ростовской области погиб 12-летний мальчик, забравшийся на вагон поездаВ ноябре из Ростова начнет ходить туристический поезд в Домбай и АрхызВ Ростовскую область доставили детей, чья мать случайно уехала на поезде
#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ремонт дорог#Надежда Пустяк#Каменск-Шахтинский#Железная дорога#Электричка#Последние новости Ростова на сегодня#Расписание поездов#Происшествия
Подпишитесь
Живодер или спаситель: как в Ростовской области много лет издеваются над собаками
Сегодня, 13:51
В Ростовской области жителей терроризируют тараканы и пугает грохот в небе
Сегодня, 14:55
В Ростове среднемесячная зарплата специалистов увеличилась на 16,5%
Сегодня, 14:47
В Ростове автомобиль протаранил фонарный столб, пострадали два человека
Сегодня, 14:14
Стало известно о резком подорожании зимних шин в Ростовской области
Сегодня, 14:00
Пост директора департамента ЖКХ и энергетики Ростова займет чемпион по кикбоксингу
Сегодня, 13:34