«Сдавали в аренду и собирали деньги»: бизнесмен раскрыл подробности об аксайской ОПГ

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Напомним, что в апреле 2021 года на аксайские рынки ворвались силовики, после чего торговые точки закрыли. На фоне этого бизнесмены и теперь уже бывший глава Аксайского района Виталий Борзенко стали фигурантами уголовного дела, им вменяют передачу муниципальной земли в аренду.
Теперь канал со ссылкой на одного из фигурантов бизнесмена Карима Бабаева пишет, что администрация района меняла купленные раньше дачные участки на землю под рынками. По его словам, потом их сдавали в аренду и собирали с торговцев деньги.
Отмечается, что об этом он рассказал в суде.