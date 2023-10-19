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Published Сегодня, 08:29

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«Сдавали в аренду и собирали деньги»: бизнесмен раскрыл подробности об аксайской ОПГ

«Сдавали в аренду и собирали деньги»: бизнесмен раскрыл подробности об аксайской ОПГ

19 октября 2023, 08:29
Фото: donland.ru
«Сдавали в аренду и собирали деньги»: бизнесмен раскрыл подробности об аксайской ОПГ

Бизнесмен рассказал, как аксайская ОПГ создала незаконные рынки

Бизнесмен Карим Бабаев, который проходит по делу аксайского ОПГ, рассказал, как появлялись незаконные рынки в Ростовской области, пишет Don_Mash.

Напомним, что в апреле 2021 года на аксайские рынки ворвались силовики, после чего торговые точки закрыли. На фоне этого бизнесмены и теперь уже бывший глава Аксайского района Виталий Борзенко стали фигурантами уголовного дела, им вменяют передачу муниципальной земли в аренду.

Фигурант дела об аксайских рынках признался в преступных схемах
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Теперь канал со ссылкой на одного из фигурантов бизнесмена Карима Бабаева пишет, что администрация района меняла купленные раньше дачные участки на землю под рынками. По его словам, потом их сдавали в аренду и собирали с торговцев деньги.

Отмечается, что об этом он рассказал в суде.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рынки#Уголовное дело#Аренда#Силовики#Карим Бабаев#Муниципальная земля#Торговые точки
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