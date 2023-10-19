Система ПВО сработала в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Напомним, что утром местные жители услышали звук, похожий на взрыв, а также увидели необычные белые следы в небе. Это вызвало бурные обсуждения в соцсетях, так как многих интересовали причины звука.
Теперь комментарий по этому поводу дал губернатор и заявил, что сработала система ПВО.
Сегодня в 10.10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона», — уточнил глава региона.
Он добавил, что разрушений и пострадавших на земле нет. Что именно сбили, не раскрывается.