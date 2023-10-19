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Published Сегодня, 07:37

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Updated Сегодня, 07:42

Система ПВО сработала в Ростовской области

Система ПВО сработала в Ростовской области

19 октября 2023, 07:37
Фото: mil.ru
Система ПВО сработала в Ростовской области

Губернатор заявил, что ПВО уничтожила летевший в Ростовскую область объект

В Ростовской области в четверг, 19 октября, сработала система ПВО, сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, что утром местные жители услышали звук, похожий на взрыв, а также увидели необычные белые следы в небе. Это вызвало бурные обсуждения в соцсетях, так как многих интересовали причины звука.

Теперь комментарий по этому поводу дал губернатор и заявил, что сработала система ПВО.

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Сегодня в 10.10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона», — уточнил глава региона.

Он добавил, что разрушений и пострадавших на земле нет. Что именно сбили, не раскрывается.

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