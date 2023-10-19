Создатель World of Tanks заявил о сборе средств с донских геймеров для Украины

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
В среду, 18 октября, создатель серии игр World of Tanks компания Wargaming объявила о запуске WargamingUnited. Игроков предупредили, что запустят в продажу игровые наборы с различными элементами внешнего вида, посвященных Украине.
По словам представителей компании, эти наборы предоставят геймерам «ценное игровое преимущество», при этом 100% выручки направят на покупку средств медицинской помощи для украинцев.
Ранее в Ростовской области сотрудник МЧС по ошибке перевел ВСУ пять миллионов рублей.