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Published Сегодня, 17:56

Modified Сегодня, 17:58

Updated Сегодня, 17:58

Создатель World of Tanks заявил о сборе средств с донских геймеров для Украины

Создатель World of Tanks заявил о сборе средств с донских геймеров для Украины

19 октября 2023, 17:56
Фото: 1MI
Создатель World of Tanks заявил о сборе средств с донских геймеров для Украины

Создатель World of Tanks направит деньги донских игроков на поддержку Украины

Игроков из Ростовской области и других регионов России предупредили, что средства от покупки игровых наборов в World of Tanks пойдут на поддержку Украины, сообщения об этом появились на официальном сайте игры.

В среду, 18 октября, создатель серии игр World of Tanks компания Wargaming объявила о запуске WargamingUnited. Игроков предупредили, что запустят в продажу игровые наборы с различными элементами внешнего вида, посвященных Украине.

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По словам представителей компании, эти наборы предоставят геймерам «ценное игровое преимущество», при этом 100% выручки направят на покупку средств медицинской помощи для украинцев.

Ранее в Ростовской области сотрудник МЧС по ошибке перевел ВСУ пять миллионов рублей.

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