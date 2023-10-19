Стали известны подробности сработавшей системы ПВО в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Напомним, что утром в четверг, 19 октября, жители Ростова услышали громкий звук, похожий на взрыв, а в небе появились белые следы. После этого началось активное обсуждение этой ситуации в социальных сетях, так как многие хотели узнать причину.
Позднее глава региона Василий Голубев сообщил о сработавшей системе ПВО, которая уничтожила воздушную цель, приближавшуюся к Ростовской области.
Губернатор подчеркнул, что на земле не было разрушений и пострадавших. Что именно это был за объект, не раскрывается.
Между тем, ростовчане в соцсетях написали, что они испугались.