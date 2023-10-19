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Published Сегодня, 08:06

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Updated Сегодня, 08:13

Стали известны подробности сработавшей системы ПВО в Ростовской области

Стали известны подробности сработавшей системы ПВО в Ростовской области

19 октября 2023, 08:06
Фото: mil.ru
Стали известны подробности сработавшей системы ПВО в Ростовской области

В Ростовской области раскрыли подробности сработавшей системы ПВО

Системе ПВО удалось уничтожить объект, который подлетал к Ростовской области, сообщил в Telegram губернатор Василий Голубев.

Напомним, что утром в четверг, 19 октября, жители Ростова услышали громкий звук, похожий на взрыв, а в небе появились белые следы. После этого началось активное обсуждение этой ситуации в социальных сетях, так как многие хотели узнать причину.

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Позднее глава региона Василий Голубев сообщил о сработавшей системе ПВО, которая уничтожила воздушную цель, приближавшуюся к Ростовской области.

Губернатор подчеркнул, что на земле не было разрушений и пострадавших. Что именно это был за объект, не раскрывается.

Между тем, ростовчане в соцсетях написали, что они испугались.

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