Стало известно, что можно есть и пить при отравлении

Пища должна быть свежей, с низким содержанием жира и клетчатки. Это могут быть, например, бананы, белки яиц, овсянка и рис, картофель, куриный бульон, сухари, хлеб и яблочное пюре (например, можно взять готовое детское питание). Нужно есть часто, каждые три-четыре часа, и небольшими порциями. Пару раз в день и мало — это трудно для ЖКТ.