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Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Стало известно, что можно есть и пить при отравлении

Стало известно, что можно есть и пить при отравлении

19 октября 2023, 10:50
Фото: Midjourney
Стало известно, что можно есть и пить при отравлении
Риск отравиться каким-либо блюдом существует всегда, однако даже при таком состоянии можно есть и пить. Какие продукты для этого подходят, выяснило издание KP.ру.

В этот непростой период для организма необходимо быть осторожным с питанием, так как неправильный выбор продуктов может ухудшить состояние.

Прежде всего, нужно восполнить дефицит жидкости в организме, который возникает из-за рвоты и поноса.

Когда желудок успокоится, можно начать снова есть. Рекомендуется употреблять легкоусваиваемые продукты, которые не раздражают желудок.

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Пища должна быть свежей, с низким содержанием жира и клетчатки. Это могут быть, например, бананы, белки яиц, овсянка и рис, картофель, куриный бульон, сухари, хлеб и яблочное пюре (например, можно взять готовое детское питание). Нужно есть часто, каждые три-четыре часа, и небольшими порциями. Пару раз в день и мало — это трудно для ЖКТ.

Обычно отравление продолжается недолго. Вернуться к обычному рациону питания можно после исчезновения симптомов.

Ранее еду Good Food признали не полезной после массового отравления в Ростове-на-Дону. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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