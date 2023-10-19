Стало известно, что можно есть и пить при отравлении

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В этот непростой период для организма необходимо быть осторожным с питанием, так как неправильный выбор продуктов может ухудшить состояние.
Прежде всего, нужно восполнить дефицит жидкости в организме, который возникает из-за рвоты и поноса.
Когда желудок успокоится, можно начать снова есть. Рекомендуется употреблять легкоусваиваемые продукты, которые не раздражают желудок.
Пища должна быть свежей, с низким содержанием жира и клетчатки. Это могут быть, например, бананы, белки яиц, овсянка и рис, картофель, куриный бульон, сухари, хлеб и яблочное пюре (например, можно взять готовое детское питание). Нужно есть часто, каждые три-четыре часа, и небольшими порциями. Пару раз в день и мало — это трудно для ЖКТ.
Обычно отравление продолжается недолго. Вернуться к обычному рациону питания можно после исчезновения симптомов.
Ранее еду Good Food признали не полезной после массового отравления в Ростове-на-Дону. Материал на эту тему читайте по ссылке.