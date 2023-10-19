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Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Стало известно, когда резко потеплеет в Ростовской области

Стало известно, когда резко потеплеет в Ростовской области

19 октября 2023, 06:25
Фото: 1MI
Стало известно, когда резко потеплеет в Ростовской области

В Ростовской области резко потеплеет с 21 октября

В Ростовской области на предстоящих выходных вернется теплая погода, сообщили синоптики.

В четверг, 19 октября, будет солнечная погода, а температура составит 13 градусов. В пятницу должно быть облачно, а воздух прогреется до 17 градусов. Скорость ветра может увеличиться до пяти метров в секунду.

В субботу потеплеет до 22 градусов, а ветер станет еще сильнее. В воскресенье вернется солнечная погода, столбики термометров покажут 18 градусов.

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В ночное время температура будет опускаться до 10 градусов. Осадков в эти периоды не прогнозируется.

Добавим, что в Ростовской области на следующей неделе снова может похолодать.

Ранее стало известно, что Ростовская область столкнулась с затишьем перед атакой магнитных бурь.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Погода#Температура#Синоптики
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