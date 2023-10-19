Стало известно, когда резко потеплеет в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
В четверг, 19 октября, будет солнечная погода, а температура составит 13 градусов. В пятницу должно быть облачно, а воздух прогреется до 17 градусов. Скорость ветра может увеличиться до пяти метров в секунду.
В субботу потеплеет до 22 градусов, а ветер станет еще сильнее. В воскресенье вернется солнечная погода, столбики термометров покажут 18 градусов.
В ночное время температура будет опускаться до 10 градусов. Осадков в эти периоды не прогнозируется.
Добавим, что в Ростовской области на следующей неделе снова может похолодать.
Ранее стало известно, что Ростовская область столкнулась с затишьем перед атакой магнитных бурь.