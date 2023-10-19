Стало известно, когда включат отопление во всех домах в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
В комментариях к публикациям губернатора в соцсетях жители региона оставляют большое количество просьб дать тепло в дома. Дело в том, что в последнее время похолодало, поэтому число обращений увеличилось.
Представители администрации Ростова дали ответ на этот вопрос в комментариях. Они сообщили, что все работы должны завершиться в этом месяце.
«Запуск отопления в городе ведется согласно графику. Подключение всех домов в городе запланировано завершить до 25 октября», — говорится в сообщении.
Ранее власти рассказали, куда жаловаться на отсутствие отопления в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.