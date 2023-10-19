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Стало известно, когда включат отопление во всех дома в Ростове-на-Дону

Стало известно, когда включат отопление во всех домах в Ростове-на-Дону

19 октября 2023, 09:51
Фото: pxhere.com
Стало известно, когда включат отопление во всех дома в Ростове-на-Дону

Власти в Ростове пообещали включить отопление во всех домах к 25 октября

В Ростове-на-Дону подключение всех домов к системе отопления должно завершиться к концу октября, сообщили представители администрации города.

В комментариях к публикациям губернатора в соцсетях жители региона оставляют большое количество просьб дать тепло в дома. Дело в том, что в последнее время похолодало, поэтому число обращений увеличилось.

Куда жаловаться, если нет отопления
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Представители администрации Ростова дали ответ на этот вопрос в комментариях. Они сообщили, что все работы должны завершиться в этом месяце.

«Запуск отопления в городе ведется согласно графику. Подключение всех домов в городе запланировано завершить до 25 октября», — говорится в сообщении.

Ранее власти рассказали, куда жаловаться на отсутствие отопления в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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