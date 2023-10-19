Стало известно о резком подорожании зимних шин в Ростовской области

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Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:02
Пресс-служба Центра развития перспективных технологий сообщает, что средняя стоимость одной зимней шипованной шины в сентябре 2023 года составила 6,6 тысячи рублей. В течение месяца стоимость выросла на 5% (в августе шины стоили в среднем 6,3 тысячи рублей). За год товары подорожали на 14% — в сентябре 2022 года их стоимость была 5,8 тысячи рублей.
В случае с «липучками» средняя стоимость таких шин в сентябре составила 6,1 тысячи рублей. За последнее время они подорожали на 8%. За год стоимость «липучек» увеличилась на 9% — в сентябре 2022 года они стоили 5,6 тысячи рублей.
Пресс-служба со ссылкой на слова эксперта Дмитрия Трошина пишет, что лучше не пользоваться всесезонными шинами в зимнее время. При выборе следует остановиться либо на «липучках», либо на шипованной резине.
«Если вы городской житель, то лучше выбрать „липучки“, а если вы часто ездите по снежным дорогам, то предпочтение стоит отдать шипованным шинам. Несмотря на все преимущества „липучек“, они не справятся с гололедицей на дороге», — уточнил эксперт.
Согласно последним данным, в третьем квартале 2023 года ввели в оборот более 4,5 миллиона нешипованных зимних шин — это на 25% больше, чем в третьем квартале 2022 года (3,6 миллиона шин) и на 132% больше, чем во втором квартале 2023 года (1,9 миллиона шин).
Что касается шипованных шин, их объем на рынке в третьем квартале этого года составил 6,2 миллиона, что на 32% больше, чем в третьем квартале 2022 года.
Опытные водители считают, что когда среднесуточная температура достигает + 5-7 °C, то наступает время для смены летней резины на зимнюю. Если не заменить шины в этот период времени, то увеличивается вероятность износа летней резины — она становится слишком твердой и теряет свою эластичность, а значит, ухудшается управляемость автомобиля. Зимняя резина, наоборот, при низких температурах достигает оптимальной плотности.
Еще одним показателем для замены шин является состояние дорог. Если лужи часто покрываются льдом, то нельзя затягивать с заменой шин — при резком торможении колеса могут просто не справиться. Удобнее всего отслеживать прогноз температуры и осадков, а также следить за состоянием дорожного покрытия по специальному прогнозу в Интернете.
Некоторые владельцы автомобилей не меняют шины, а просто используют всесезонные. Конечно, они справляются со своей задачей как в холодное, так и в жаркое время года, однако их характеристики в любое время года хуже, чем у сезонной резины.
Многие производители стремятся предложить клиентам универсальный продукт, который можно использовать в любое время года и в любых погодных условиях. Однако, из-за технических ограничений, это пока не совсем возможно. Покрышки, которые должны быть хороши как зимой, так и летом, требуют некоторого компромисса в характеристиках.
В тестах, проведенных автомобильными клубами и журналами, подтверждается, что зимние шины работают в зимних условиях лучше всесезонных. Тем не менее, это не означает, что всесезонные модели следует полностью исключать.
Производители понимают, что всесезонные шины не будут иметь такие же отличные характеристики, как зимние, в экстремальных погодных условиях. Однако, если их использовать разумно, не превышая скорость, особенно в городских условиях, где дорожные службы очищают дороги от снега и льда, можно получить ряд преимуществ от всесезонных шин. Главный плюс заключается в том, что они не требуют сезонной замены. Это может стать одним из способов экономии денег.
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