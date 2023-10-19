Стало известно о резком подорожании зимних шин в Ростовской области

«Если вы городской житель, то лучше выбрать „липучки“, а если вы часто ездите по снежным дорогам, то предпочтение стоит отдать шипованным шинам. Несмотря на все преимущества „липучек“, они не справятся с гололедицей на дороге», — уточнил эксперт.



Согласно последним данным, в третьем квартале 2023 года ввели в оборот более 4,5 миллиона нешипованных зимних шин — это на 25% больше, чем в третьем квартале 2022 года (3,6 миллиона шин) и на 132% больше, чем во втором квартале 2023 года (1,9 миллиона шин).



Что касается шипованных шин, их объем на рынке в третьем квартале этого года составил 6,2 миллиона, что на 32% больше, чем в третьем квартале 2022 года.