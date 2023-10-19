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Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

Автомобили Tank 500 закупит «Ростовский патронный завод»

«Танки» решил закупить «Ростовский патронный завод»

19 октября 2023, 06:04
Фото: 1MI

Автомобили Tank 500 закупит «Ростовский патронный завод»

«Ростовскому патронному заводу» потребовались несколько новых автомобилей, следует из данных Госзакупок.

Речь идет о поставках трех автомобилей Tank 500 или эквивалента, на каждый из которых выделили 6,9 миллиона рублей. Согласно техническому заданию, автомобили должны быть выпущены в 2023 году.

Предприятие должно получить машины в течение 60 дней с момента заключения контракта. А в стоимость договора включат все затраты поставщика.

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Завод указал, что в автомобилях должны быть определенные системы, в том числе предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу и удержания в центре полосы.

Ранее стало известно, какие города в Ростовской области получат в новые автобусы.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Госзакупки#Контракт#Автомобили#Машин#Танки#2023 год#Техническое задание#Системы безопасности
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