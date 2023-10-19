«Танки» решил закупить «Ростовский патронный завод»

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 06:06
Речь идет о поставках трех автомобилей Tank 500 или эквивалента, на каждый из которых выделили 6,9 миллиона рублей. Согласно техническому заданию, автомобили должны быть выпущены в 2023 году.
Предприятие должно получить машины в течение 60 дней с момента заключения контракта. А в стоимость договора включат все затраты поставщика.
Завод указал, что в автомобилях должны быть определенные системы, в том числе предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу и удержания в центре полосы.
Ранее стало известно, какие города в Ростовской области получат в новые автобусы.