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Published Сегодня, 16:51

Modified Сегодня, 16:53

Updated Сегодня, 16:53

В Ростовской области в сентябре 2023 года ускорилась инфляция

Центробанк объяснил причины ускорения инфляции в Ростовской области

19 октября 2023, 16:51
Фото: 1MI
В Ростовской области в сентябре 2023 года ускорилась инфляция

В Ростовской области в сентябре 2023 года ускорилась инфляция

В Ростовской области в сентябре 2023 года увеличились темпы инфляции, об этом рассказала пресс-служба Центробанка России.

В среду, 18 октября, Банк России представил отчет, согласно которому в сентябре 2023 года показатели инфляции увеличились до 6,22%. Эксперты напомнили, что последний «скачок» инфляции зафиксировали в августе, тогда он составил немногим больше 5%.

Аналитики связывают это с ростом издержек производителей товаров и услуг, а также ослаблением национальной валюты, кроме того, растет спрос на отдельные категории непродовольственных товаров и сокращается предложение продукции мясного производства в Ростовской области.

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При этом, если сравнивать с показателями инфляции за аналогичный период 2022 года, больше всего за год выросли цены на плодоовощную продукцию (+24,8%) и общественный транспорт (+14%).

Ранее стало известно, какие продукты для ростовчан оказались дороже, чем для жителей других городов Ростовской области.

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