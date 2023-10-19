Центробанк объяснил причины ускорения инфляции в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
В среду, 18 октября, Банк России представил отчет, согласно которому в сентябре 2023 года показатели инфляции увеличились до 6,22%. Эксперты напомнили, что последний «скачок» инфляции зафиксировали в августе, тогда он составил немногим больше 5%.
Аналитики связывают это с ростом издержек производителей товаров и услуг, а также ослаблением национальной валюты, кроме того, растет спрос на отдельные категории непродовольственных товаров и сокращается предложение продукции мясного производства в Ростовской области.
При этом, если сравнивать с показателями инфляции за аналогичный период 2022 года, больше всего за год выросли цены на плодоовощную продукцию (+24,8%) и общественный транспорт (+14%).
Ранее стало известно, какие продукты для ростовчан оказались дороже, чем для жителей других городов Ростовской области.