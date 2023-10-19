«Удивляться нечему»: политолог похвалил работу ПВО в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Напомним, что утром 19 сентября, ростовчан испугали громкие звуки, похожие на взрыв. Позже официально подтвердили, что на подлете к региону сработала система ПВО — сбита воздушная цель.
Многие ростовчане задаются вопросом — откуда был запущен летательный объект? Ведь донской край от Украины отделяет территория ДНР.
«Вряд ли изобретено ПВО, которое дает 100% гарантии. Для примера, „Железный купол“ Израиля оказался не таким уж и не пробиваемым», — отмечает Роман Базиков.
Политолог разъясняет, что удивляться нечему — идет СВО. И в Москву тоже прилетали дроны.
«Этим Украина показывает, что может дотянуться до территорий России. Для них это принципиальный вопрос», — говорит собеседник.
Спикер добавляет, что можно только предполагать, куда направлялся сбитый на подлете к Ростовской области объект.
«Хорошо, что наше ПВО сработало. Это уже не первый раз. Вспомните, как были сбиты ракеты под Азовом, под Таганрогом», — резюмирует эксперт.