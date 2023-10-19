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«Удивляться нечему»: политолог похвалил работу ПВО в Ростовской области

«Удивляться нечему»: политолог похвалил работу ПВО в Ростовской области

19 октября 2023, 11:11
Фото: mil.ru
«Удивляться нечему»: политолог похвалил работу ПВО в Ростовской области

Политолог Базиков похвалил работу ПВО в Ростовской области

Политолог Роман Базиков сообщил корреспонденту RostovGazeta, что ПВО в Ростовской области отработало хорошо.

Напомним, что утром 19 сентября, ростовчан испугали громкие звуки, похожие на взрыв. Позже официально подтвердили, что на подлете к региону сработала система ПВО — сбита воздушная цель.

Многие ростовчане задаются вопросом — откуда был запущен летательный объект? Ведь донской край от Украины отделяет территория ДНР.

«Вряд ли изобретено ПВО, которое дает 100% гарантии. Для примера, „Железный купол“ Израиля оказался не таким уж и не пробиваемым», — отмечает Роман Базиков.

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Политолог разъясняет, что удивляться нечему — идет СВО. И в Москву тоже прилетали дроны.

«Этим Украина показывает, что может дотянуться до территорий России. Для них это принципиальный вопрос», — говорит собеседник.

Спикер добавляет, что можно только предполагать, куда направлялся сбитый на подлете к Ростовской области объект.

«Хорошо, что наше ПВО сработало. Это уже не первый раз. Вспомните, как были сбиты ракеты под Азовом, под Таганрогом», — резюмирует эксперт.

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