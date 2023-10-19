Улица в Александровке в Ростове начала скрываться по водой

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Автор рассказал, что на одной из улиц начался потоп, после чего приехали специалисты и разрыли этот участок. Далее они откачали воду и уехали.
«Яма набралась водой очень быстро. И сейчас все течет по улице», — заявил местный житель, опубликовав фотографию подтопленной территории. Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее станицу Елизаветинскую затопило в Ростовской области 8 октября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого в Ростовской области рыбака отрезало от земли из-за внезапного паводка.