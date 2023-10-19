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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Улица в Александровке в Ростове начала скрываться по водой

Улица в Александровке в Ростове начала скрываться по водой

19 октября 2023, 14:02
Фото: ТГ Это Ростов
Улица в Александровке в Ростове начала скрываться по водой

Жители Ростова заявили о затопленной улице в Александровке днем 19 октября

В Ростове-на-Дону днем в четверг, 19 октября, подтопило дорогу, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов».

Автор рассказал, что на одной из улиц начался потоп, после чего приехали специалисты и разрыли этот участок. Далее они откачали воду и уехали.

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«Яма набралась водой очень быстро. И сейчас все течет по улице», — заявил местный житель, опубликовав фотографию подтопленной территории. Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее станицу Елизаветинскую затопило в Ростовской области 8 октября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого в Ростовской области рыбака отрезало от земли из-за внезапного паводка.

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