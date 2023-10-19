«Умный робот» ростовских школьников победил в акселераторе стартапов

— Неоспорим тот факт, что цифровые технологии плотно вошли в нашу жизнь. Технологии улучшают качество жизни людей, упрощают и ускоряют многие процессы, в том числе получение государственных и муниципальных услуг. Сейчас большое внимание уделяется клиентоцентричности и для качественной работы в этом направлении нужны активные грамотные ИТ-специалисты, которые взращиваются, в том числе, благодаря таким проектам, как этот акселератор, — пояснил Алексей Алехин.