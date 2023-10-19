«Умный робот» ростовских школьников победил в акселераторе стартапов

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Девять молодежных команд из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольских краев прошли сложный путь от разработки идеи до успешного онлайн обучения, от работы с бизнес-наставниками до публичной защиты своих разработок.
Среди стартапов были такие проекты, как сервис AR-квестов в музеях, умный помощник для людей с ОВЗ, электрокары доставки, умная каска со встроенным газоанализатором и сервис для формирования и анализа бизнес-моделей.
Каждую разработку оценивало экспертное жюри, состоящее из представителей правительства Ростовской области, ведущих региональных вузов и донского бизнес-сообщества.
Как отметил замминистра цифрового развития, ИТ и связи Ростовской области Алексей Алехин, Сбер достаточно давно является многолетним партнёром регионального правительства по развитию молодёжного предпринимательства.
— Неоспорим тот факт, что цифровые технологии плотно вошли в нашу жизнь. Технологии улучшают качество жизни людей, упрощают и ускоряют многие процессы, в том числе получение государственных и муниципальных услуг. Сейчас большое внимание уделяется клиентоцентричности и для качественной работы в этом направлении нужны активные грамотные ИТ-специалисты, которые взращиваются, в том числе, благодаря таким проектам, как этот акселератор, — пояснил Алексей Алехин.
В этом году было подано 4,5 тыс. заявок от школьников и студентов. Половина из них пришлась на Ростовскую область. По словам заместителя управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антона Усачева, каждая из представленных разработок имеет свои перспективы.
— Подобные демонстрации помогают ребятам не только получить экспертную помощь для реализации своего стартапа, но и найти партнёров и инвесторов. Миссия молодёжных акселераторов и заключается в том, чтобы вырастить поколение специалистов, обладающих ключевыми навыками XXI века: высоким уровнем технологической грамотности и пониманием основ предпринимательства, — сказал Антон Усачев.
По результатам конкурса акселераторов, победа досталась проекту ростовских школьников «Умный робот», которые продемонстрировали прототип устройства. Ребята разработали робота, способного научить ребенка программированию. По их мнению, дети 9–13 лет смогут запускать робота самостоятельно, после того как придумают для него программы и обозначат необходимые задачи.