В Банке ДОМ. РФ действует уникальное предложение по депозиту «Мой ДОМ»

«Сейчас мы запустили собственную „черную пятницу“ с выгодными предложениями для наших вкладчиков. Это уже второе повышение по депозитным продуктам за октябрь — по сравнению с прошлым месяцем доходность выросла на 0,8 — 1,2% в зависимости от сроков размещения. Максимальная надбавка предусмотрена по вкладам от 1 года, на чью долю приходится почти 29% от общего количества», — рассказал Алексей Косяков.