В Банке ДОМ. РФ действует уникальное предложение по депозиту «Мой ДОМ»

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Воспользоваться предложением можно с 20 по 30 октября 2023 года.
При вкладе до 1 миллиона рублей будут действовать следующие ставки: 12,5 процента (0,2 п. п.) — при размещении денежных средств на три месяца, 13 процентов (+0,6 п. п.) — на полгода, 13,1 процента (+0,6 п. п.) — на год, 13,2 процента (+0,8 п. п.) — на полтора года и 13,2 процента (+0,7 п. п.) — при размещении средств на два года.
Зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков отметил регулярную оптимизацию и расширение продуктовой линейки банка для корпоративных и розничных клиентов, в том числе за счет акций.
«Сейчас мы запустили собственную „черную пятницу“ с выгодными предложениями для наших вкладчиков. Это уже второе повышение по депозитным продуктам за октябрь — по сравнению с прошлым месяцем доходность выросла на 0,8 — 1,2% в зависимости от сроков размещения. Максимальная надбавка предусмотрена по вкладам от 1 года, на чью долю приходится почти 29% от общего количества», — рассказал Алексей Косяков.
В Банке ДОМ.РФ отметили, что увеличение размера ставок повлечет за собой рост количества депозитов. Аналитики посчитали, что показатель роста составит около 24 процентов.
Отметим, что средства вкладчиков Банка ДОМ.РФ застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Мобильный банк содержит множество функций, с помощью которых можно управлять депозитами. Например, через этот сервис можно открывать вклады, пополнять счет и снимать наличные средства.