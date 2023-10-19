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В Банке ДОМ. РФ действует уникальное предложение по депозиту «Мой ДОМ»

В Банке ДОМ. РФ действует уникальное предложение по депозиту «Мой ДОМ»

19 октября 2023, 11:10
Фото: Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ в рамках «черной пятницы» представил уникальное предложение, действующее по вкладу-конструктору «Мой ДОМ». Клиенты банка получили возможность оформления депозита с повышенной доходностью до 0,8 процента. Величина надбавки зависит от того, на какой период вкладчик размещает свои средства.

Воспользоваться предложением можно с 20 по 30 октября 2023 года.

При вкладе до 1 миллиона рублей будут действовать следующие ставки: 12,5 процента (0,2 п. п.) — при размещении денежных средств на три месяца, 13 процентов (+0,6 п. п.) — на полгода, 13,1 процента (+0,6 п. п.) — на год, 13,2 процента (+0,8 п. п.) — на полтора года и 13,2 процента (+0,7 п. п.) — при размещении средств на два года.

Зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков отметил регулярную оптимизацию и расширение продуктовой линейки банка для корпоративных и розничных клиентов, в том числе за счет акций.

«Сейчас мы запустили собственную „черную пятницу“ с выгодными предложениями для наших вкладчиков. Это уже второе повышение по депозитным продуктам за октябрь — по сравнению с прошлым месяцем доходность выросла на 0,8 — 1,2% в зависимости от сроков размещения. Максимальная надбавка предусмотрена по вкладам от 1 года, на чью долю приходится почти 29% от общего количества», — рассказал Алексей Косяков.

В Банке ДОМ.РФ отметили, что увеличение размера ставок повлечет за собой рост количества депозитов. Аналитики посчитали, что показатель роста составит около 24 процентов.

Отметим, что средства вкладчиков Банка ДОМ.РФ застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Мобильный банк содержит множество функций, с помощью которых можно управлять депозитами. Например, через этот сервис можно открывать вклады, пополнять счет и снимать наличные средства.

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