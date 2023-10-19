В России заметно подорожали яблоки

В последние недели также наблюдается снижение как оптовых, так и розничных цен на яблоки, что связано с сезонными колебаниями: новый урожай уже собран и поступает на рынок. Однако с начала года до середины октября стоимость на яблоки выросла на 16%, что примерно в 3 раза больше, чем инфляция за этот период.