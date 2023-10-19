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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

В России заметно подорожали яблоки

19 октября 2023, 12:32
По данным Росстата, цены на фрукты и овощи за последний год выросли на 26%, что является рекордом среди других товаров. Заметнее всего подорожание отразилось на яблоках.

Яблоки занимают особое место среди фруктов: они не только импортируются из-за границы, но и активно выращиваются в России. Яблоки пользуются большой популярностью и используются в различных продуктах, таких как пюре, соки, варенье и т. д. Поэтому рынок яблок может хорошо отражать общую экономическую ситуацию в плодоовощном сегменте отечественного сельского хозяйства, пишет ИА RuNews24.ru.

Если рассматривать цены на яблоки оптом, то на начало октября средняя стоимость составляла 45 рублей за килограмм. Однако в рознице цена уже достигает 123 рублей — это почти в 3 раза выше.

Согласно данным за начало октября, три федеральных округа с самыми высокими розничными ценами на яблоки — Дальневосточный (211 рублей/кг), Сибирский (150 рублей/кг) и Северо-Западный (141 рубль/кг). В то же время, самые низкие цены на яблоки отмечаются в Южном и Северо-Кавказском округах — 94 рубля/кг.

В последние недели также наблюдается снижение как оптовых, так и розничных цен на яблоки, что связано с сезонными колебаниями: новый урожай уже собран и поступает на рынок. Однако с начала года до середины октября стоимость на яблоки выросла на 16%, что примерно в 3 раза больше, чем инфляция за этот период.

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