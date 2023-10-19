В России заметно подорожали яблоки

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Яблоки занимают особое место среди фруктов: они не только импортируются из-за границы, но и активно выращиваются в России. Яблоки пользуются большой популярностью и используются в различных продуктах, таких как пюре, соки, варенье и т. д. Поэтому рынок яблок может хорошо отражать общую экономическую ситуацию в плодоовощном сегменте отечественного сельского хозяйства, пишет ИА RuNews24.ru.
Если рассматривать цены на яблоки оптом, то на начало октября средняя стоимость составляла 45 рублей за килограмм. Однако в рознице цена уже достигает 123 рублей — это почти в 3 раза выше.
Согласно данным за начало октября, три федеральных округа с самыми высокими розничными ценами на яблоки — Дальневосточный (211 рублей/кг), Сибирский (150 рублей/кг) и Северо-Западный (141 рубль/кг). В то же время, самые низкие цены на яблоки отмечаются в Южном и Северо-Кавказском округах — 94 рубля/кг.
В последние недели также наблюдается снижение как оптовых, так и розничных цен на яблоки, что связано с сезонными колебаниями: новый урожай уже собран и поступает на рынок. Однако с начала года до середины октября стоимость на яблоки выросла на 16%, что примерно в 3 раза больше, чем инфляция за этот период.