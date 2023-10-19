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Updated Сегодня, 14:16

В Ростове автомобиль протаранил фонарный столб, пострадали два человека

В Ростове автомобиль протаранил фонарный столб, пострадали два человека

19 октября 2023, 14:14
Фото: ГИБДД
В Ростове автомобиль протаранил фонарный столб, пострадали два человека

Два человека пострадали в ДТП с фонарным столбом в Ростове 19 октября

Ранним утром в Ростове на улице Вавилова произошла авария с двумя пострадавшими, информацией об этом поделились в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

В четверг, 19 октября, около 06.16 мск на улице Вавилова, 97 произошла авария с участием отечественного автомобиля.

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По предварительной информации, 36-летний водитель «ВАЗ-21120» ехал по Вавилова со стороны улицы Особенной в направлении Октябрьского района города, однако утратил контроль над транспортным средством и влетел в фонарный столб.

В результате столкновения сам водитель и его 30-летний пассажир получили травмы. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.

Ранее в Ростове столкнулись троллейбус и иномарка, несколько человек пострадали.

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