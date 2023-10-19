В Ростове автомобиль протаранил фонарный столб, пострадали два человека

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
В четверг, 19 октября, около 06.16 мск на улице Вавилова, 97 произошла авария с участием отечественного автомобиля.
По предварительной информации, 36-летний водитель «ВАЗ-21120» ехал по Вавилова со стороны улицы Особенной в направлении Октябрьского района города, однако утратил контроль над транспортным средством и влетел в фонарный столб.
В результате столкновения сам водитель и его 30-летний пассажир получили травмы. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.
Ранее в Ростове столкнулись троллейбус и иномарка, несколько человек пострадали.