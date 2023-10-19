В Ростове больше студентов стали учить китайский язык в 2023 году

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Портал «РБК Ростов» со ссылкой на декана факультета прикладной лингвистики одного из донских вузов Елену Муругову объявил, что в Ростове в 2023 году в 2,5 раза увеличился спрос на изучение китайского языка и менеджмента.
По словам Елены Муруговой, в настоящий момент на платформах трудоустройства опубликовано около 100 вакансий для ростовчан, владеющих китайским языком. Средний уровень зарплат для специалистов со знанием китайского составляет около 150 тысяч рублей.
«С 2022 по 2023 год спрос на образовательные услуги вырос на 20%, при этом более всего востребованы корейский и китайский. В целом спрос на образовательные услуги, совмещающие в себе китайский язык и менеджмент, вырос в 2,5 раза», — цитирует декана Елену Муругову издание. Женщина утверждает, что среди работодателей спрос на специалистов со знанием китайского или корейского вырос на 80%, при этом почти треть компаний занимаются расширением своего бизнеса в Китае.
Елена Муругова добавила, что если в 2021 году в вузе китайский изучали всего 19 человек, то в 2023 году этот показатель вырос до 123 студентов. В прошлом году количество учащихся составляло 45 человек.
Ранее помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко объявил, что китайский язык собираются включить в учебную программу российских вузов.