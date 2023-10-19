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Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

В Ростове больше студентов стали учить китайский язык в 2023 году

В Ростове больше студентов стали учить китайский язык в 2023 году

19 октября 2023, 16:28
Фото: 1MI
В Ростове больше студентов стали учить китайский язык в 2023 году

В Ростове в 2,5 раза увеличился спрос на изучение китайского языка в 2023 году

В Ростове продолжает расти число студентов, заинтересованных в изучении китайского языка, об этом рассказали донские СМИ.

Портал «РБК Ростов» со ссылкой на декана факультета прикладной лингвистики одного из донских вузов Елену Муругову объявил, что в Ростове в 2023 году в 2,5 раза увеличился спрос на изучение китайского языка и менеджмента.

По словам Елены Муруговой, в настоящий момент на платформах трудоустройства опубликовано около 100 вакансий для ростовчан, владеющих китайским языком. Средний уровень зарплат для специалистов со знанием китайского составляет около 150 тысяч рублей.

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«С 2022 по 2023 год спрос на образовательные услуги вырос на 20%, при этом более всего востребованы корейский и китайский. В целом спрос на образовательные услуги, совмещающие в себе китайский язык и менеджмент, вырос в 2,5 раза», — цитирует декана Елену Муругову издание. Женщина утверждает, что среди работодателей спрос на специалистов со знанием китайского или корейского вырос на 80%, при этом почти треть компаний занимаются расширением своего бизнеса в Китае.

Елена Муругова добавила, что если в 2021 году в вузе китайский изучали всего 19 человек, то в 2023 году этот показатель вырос до 123 студентов. В прошлом году количество учащихся составляло 45 человек.

Ранее помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко объявил, что китайский язык собираются включить в учебную программу российских вузов.

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