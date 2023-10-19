В Ростове больше студентов стали учить китайский язык в 2023 году

«С 2022 по 2023 год спрос на образовательные услуги вырос на 20%, при этом более всего востребованы корейский и китайский. В целом спрос на образовательные услуги, совмещающие в себе китайский язык и менеджмент, вырос в 2,5 раза», — цитирует декана Елену Муругову издание. Женщина утверждает, что среди работодателей спрос на специалистов со знанием китайского или корейского вырос на 80%, при этом почти треть компаний занимаются расширением своего бизнеса в Китае.