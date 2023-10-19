rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

В Ростове осудили бывшего сотрудника госкомпании, который наказывал мертвых

В Ростове осудили бывшего сотрудника госкомпании, который наказывал мертвых

19 октября 2023, 13:32
Фото: 1MI
В Ростове осудили бывшего сотрудника госкомпании, который наказывал мертвых

В Ростове оштрафовали экс-сотрудника госорганизации, который наказывал мертвых

В Ростове-на-Дону огласили приговор бывшему сотруднику Южного межрегионального управления Государственного автодорожного надзора за служебный подлог, сообщили в региональном УФСБ.

На скамье подсудимых оказался Василий Кужелев, который ранее находился на посту главного государственного инспектора в одном из отделов. Он захотел улучшить показатели по работе, но искусственно.

Обвиняемый решил привлекать к административной ответственности умерших. Так, в 2022 году он провел административное разбирательство в отношении скончавшегося годом ранее фермера.

Мошенники в Ростовской области придумали новую схему обмана по номеру телефона
Узнать подробнее

Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело. Теперь Ленинский районный суд приговорил Кужелева к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Ранее мошенники в Ростовской области придумали новую схему обмана по номеру телефона. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Мошенники в Ростовской области придумали новую схему обмана по номеру телефонаРостовчанин заставил украинского мошенника спеть по телефону гимн РоссииКибердружину создадут в Ростовской области для защиты жителей от мошенников
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мошенники#Штраф#Ростов#УФСБ#Административная ответственность#Происшествия
Подпишитесь
Живодер или спаситель: как в Ростовской области много лет издеваются над собаками
Сегодня, 13:51
В Ростовской области жителей терроризируют тараканы и пугает грохот в небе
Сегодня, 14:55
В Ростове среднемесячная зарплата специалистов увеличилась на 16,5%
Сегодня, 14:47
В Ростове автомобиль протаранил фонарный столб, пострадали два человека
Сегодня, 14:14
Стало известно о резком подорожании зимних шин в Ростовской области
Сегодня, 14:00
Пост директора департамента ЖКХ и энергетики Ростова займет чемпион по кикбоксингу
Сегодня, 13:34