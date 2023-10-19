В Ростове осудили бывшего сотрудника госкомпании, который наказывал мертвых

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
На скамье подсудимых оказался Василий Кужелев, который ранее находился на посту главного государственного инспектора в одном из отделов. Он захотел улучшить показатели по работе, но искусственно.
Обвиняемый решил привлекать к административной ответственности умерших. Так, в 2022 году он провел административное разбирательство в отношении скончавшегося годом ранее фермера.
Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело. Теперь Ленинский районный суд приговорил Кужелева к штрафу в размере 30 тысяч рублей.
Ранее мошенники в Ростовской области придумали новую схему обмана по номеру телефона. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.