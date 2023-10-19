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Published Сегодня, 14:47

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Updated Сегодня, 14:49

В Ростове среднемесячная зарплата специалистов увеличилась на 16,5%

В Ростове среднемесячная зарплата специалистов увеличилась на 16,5%

19 октября 2023, 14:47
Фото: Midjourney
В Ростове среднемесячная зарплата специалистов увеличилась на 16,5%

Среднемесячная зарплата ростовчан за 2023 год выросла до 55,7 тыс рублей

В Ростове за первое полугодие 2023 года среднемесячная зарплата специалистов увеличилась на 16,5%, об этом объявили в администрации города.

Накануне, 18 октября, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко принимал участие в заседании Совета директоров предприятий города. В рамках встречи обсуждали особенности донского рынка труда, его проблемы и пути их решения.

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Одним из подобных методов по решению проблемы дефицита кадров стало повышение уровня зарплат в городских компаниях. Так с период с января по июль 2023 года работодатели подняли зарплаты специалистов на 16,5%, благодаря чему среднемесячная зарплата достигла отметки в 55,7 тысячи рублей.

При этом глава администрации города отметил, что сейчас в Ростова особенно не хватает специалистов рабочих профессий и профессионалов с высшим техническим образованием.

Ранее стало известно, что зарплаты дончан увеличились до 50 тысяч рублей.

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