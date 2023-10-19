В Ростове среднемесячная зарплата специалистов увеличилась на 16,5%

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Накануне, 18 октября, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко принимал участие в заседании Совета директоров предприятий города. В рамках встречи обсуждали особенности донского рынка труда, его проблемы и пути их решения.
Одним из подобных методов по решению проблемы дефицита кадров стало повышение уровня зарплат в городских компаниях. Так с период с января по июль 2023 года работодатели подняли зарплаты специалистов на 16,5%, благодаря чему среднемесячная зарплата достигла отметки в 55,7 тысячи рублей.
При этом глава администрации города отметил, что сейчас в Ростова особенно не хватает специалистов рабочих профессий и профессионалов с высшим техническим образованием.
Ранее стало известно, что зарплаты дончан увеличились до 50 тысяч рублей.