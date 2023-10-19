В Ростове среднемесячная зарплата специалистов увеличилась на 16,5%

Одним из подобных методов по решению проблемы дефицита кадров стало повышение уровня зарплат в городских компаниях. Так с период с января по июль 2023 года работодатели подняли зарплаты специалистов на 16,5%, благодаря чему среднемесячная зарплата достигла отметки в 55,7 тысячи рублей.