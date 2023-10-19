rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

В Ростове умер маленький ребенок, которого отказывались госпитализировать

В Ростове умер маленький ребенок, которого отказывались госпитализировать

19 октября 2023, 13:05
Фото: 1MI
В Ростове умер маленький ребенок, которого отказывались госпитализировать

В Ростове скончалась девочка, которой отказывали в госпитализации

В Ростове-на-Дону умерла трехлетняя девочка, которой ранее пришлось несколько часов ждать реанимобиль, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, врачи обнаружили у ребенка опухоль мозга, в связи с чем маленькой пациентке требовалась медицинская помощь. Говорится, что на прошлых выходных девочка начала задыхаться, поэтому ее должны были доставить из Кагальника в Ростов.

Скончался Николай Пивоваров, руководивший Ростовской областью в 80-е годы
Узнать подробнее

«Ее мама рассказала, что детская областная больница длительное время отказывалась принимать. Спустя полдня уговоров ребенка забрали, еще через три дня она умерла в реанимации», — уточняет канал.

Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Расширенный материал на эту тему можно прочитать по ссылке.

Читайте также:
Скончался Николай Пивоваров, руководивший Ростовской областью в 80-е годыМинздрав организует проверку больницы, где скончалась девочка после отдыха в СочиВ больнице скончался велосипедист, которого сбили на Западном обходе Ростова
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Медицинская помощь#Ростов#Девочка#Госпитализация#Происшествия
Подпишитесь
Живодер или спаситель: как в Ростовской области много лет издеваются над собаками
Сегодня, 13:51
Пост директора департамента ЖКХ и энергетики Ростова займет чемпион по кикбоксингу
Сегодня, 13:34
В Ростове осудили бывшего сотрудника госкомпании, который наказывал мертвых
Сегодня, 13:32
В Ростовской области произошло ЧС: от монумента «Конники» откололся фрагмент коня
Сегодня, 13:12
Политолог Абросимов предположил, по какому маршруту летел объект, сбитый под Ростовом
Сегодня, 12:21