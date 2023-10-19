В Ростове умер маленький ребенок, которого отказывались госпитализировать

По информации канала, врачи обнаружили у ребенка опухоль мозга, в связи с чем маленькой пациентке требовалась медицинская помощь. Говорится, что на прошлых выходных девочка начала задыхаться, поэтому ее должны были доставить из Кагальника в Ростов.