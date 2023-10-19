В Ростове умер маленький ребенок, которого отказывались госпитализировать

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
По информации канала, врачи обнаружили у ребенка опухоль мозга, в связи с чем маленькой пациентке требовалась медицинская помощь. Говорится, что на прошлых выходных девочка начала задыхаться, поэтому ее должны были доставить из Кагальника в Ростов.
«Ее мама рассказала, что детская областная больница длительное время отказывалась принимать. Спустя полдня уговоров ребенка забрали, еще через три дня она умерла в реанимации», — уточняет канал.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Расширенный материал на эту тему можно прочитать по ссылке.