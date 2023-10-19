rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:26

Published Сегодня, 17:26

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

В Ростовской области движение по мосту на М-4 «Дон» откроют к концу 2023 года

В Ростовской области движение по мосту на М-4 «Дон» откроют к концу 2023 года

19 октября 2023, 17:26
Фото: t.me/avtodorgk
В Ростовской области движение по мосту на М-4 «Дон» откроют к концу 2023 года

Ремонт моста на М-4 «Дон» в Ростовской области закончат к 10 декабря

В Ростовской области подходит к концу реконструкция моста через Северский Донец на М-4 «Дон», об этом сообщили в пресс-службе «Автодор».

В четверг, 19 октября, представители компании «Автодор» объявили о заключительном этапе работ по реконструкции моста через Северский Донец, расположенном на 930-м километре М-4 «Дон».

К настоящему моменту строители забетонировали более 1,7 тысячи «квадратов» моста, проложили гидроизоляцию, скоро начнут укладывать асфальтобетон. В планах рабочих закончить установку ограждений, окрасить опоры и металлоконструкции моста, установить шумозащитные экраны.

Проект реконструкции моста через Северский Донец изменили в Ростовской области
Узнать подробнее

Портал «ПИК» со ссылкой на данные проекта реконструкции моста сообщает, что окончание работ запланировано на 10 декабря. После этого движение по двухполосной дороге полностью восстановят.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию моста через Северский Донец в Каменске-Шахтинском выделили более 470 миллионов рублей.

Читайте также:
Минтранспорта до конца года потратит на ремонт моста через Северский Донец 471,8 млнВ Ростовской области заменят мост на трассе М-4 «Дон»На мосту через Северский Донец по трассе М-4 в Ростовской области ограничили движениеПровоцирующий огромные пробки на М-4 «Дон» ремонт моста завершат к концу 2023 года
#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Каменск-Шахтинский#Мост#Реконструкция#Последние новости Ростова на сегодня#Ремонт дорог в Ростовской области#Автодор#М-4 «Дон»#Северский Донец#Происшествия
Подпишитесь
Живодер или спаситель: как в Ростовской области много лет издеваются над собаками
Сегодня, 13:51
В Ростовской области жителей терроризируют тараканы и пугает грохот в небе
Сегодня, 14:55
В Ростове среднемесячная зарплата специалистов увеличилась на 16,5%
Сегодня, 14:47
В Ростове автомобиль протаранил фонарный столб, пострадали два человека
Сегодня, 14:14
Стало известно о резком подорожании зимних шин в Ростовской области
Сегодня, 14:00
Пост директора департамента ЖКХ и энергетики Ростова займет чемпион по кикбоксингу
Сегодня, 13:34