В Ростовской области движение по мосту на М-4 «Дон» откроют к концу 2023 года

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
В четверг, 19 октября, представители компании «Автодор» объявили о заключительном этапе работ по реконструкции моста через Северский Донец, расположенном на 930-м километре М-4 «Дон».
К настоящему моменту строители забетонировали более 1,7 тысячи «квадратов» моста, проложили гидроизоляцию, скоро начнут укладывать асфальтобетон. В планах рабочих закончить установку ограждений, окрасить опоры и металлоконструкции моста, установить шумозащитные экраны.
Портал «ПИК» со ссылкой на данные проекта реконструкции моста сообщает, что окончание работ запланировано на 10 декабря. После этого движение по двухполосной дороге полностью восстановят.
Ранее сообщалось, что на реконструкцию моста через Северский Донец в Каменске-Шахтинском выделили более 470 миллионов рублей.