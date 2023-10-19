В Ростовской области произошло ЧС: от монумента «Конники» откололся фрагмент коня

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Газета «Молот» со ссылкой на историка и краеведа Геннадия Колесова объявила, что в Веселовском районе произошло ЧС. От монумента «Конники», посвященного Борису Думенко, откололся огромный фрагмент постамента скульптуры, длина которого превышает полметра.
На фото изображен бетонный осколок, лежащий на земле с инженерной линейкой, в нижней части монумента под центральной фигурой зияет огромная дыра.
По словам историка, в 90-е вандалы ободрали медную обшивку, и 18-метровую статую, построенную на народные средства, решили восстановить только в 2019 году. На реставрацию потратили более пяти миллионов рублей, однако спустя четыре года скульптура просто обрушилась. Геннадий Колесов уточнил, что площадь обломка составляет около квадратного метра, и его совсем не удивляет, что монумент разрушился, ведь конструкцию во время ремонтных работ не укрепили.
«Фактически за бюджетные деньги была сделана халтура. Кусок монумента обрушился под собственным весом. Надо полагать, что недавно отреставрированный памятник продолжит разрушаться», — сказано в сообщении.
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