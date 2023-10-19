В Ростовской области произошло ЧС: от монумента «Конники» откололся фрагмент коня

По словам историка, в 90-е вандалы ободрали медную обшивку, и 18-метровую статую, построенную на народные средства, решили восстановить только в 2019 году. На реставрацию потратили более пяти миллионов рублей, однако спустя четыре года скульптура просто обрушилась. Геннадий Колесов уточнил, что площадь обломка составляет около квадратного метра, и его совсем не удивляет, что монумент разрушился, ведь конструкцию во время ремонтных работ не укрепили.