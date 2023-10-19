В Ростовской области жителей терроризируют тараканы и пугает грохот в небе

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Telegram-канал «Че по Ростову» объявил, что центр города засыпало буханками хлеба. По предварительной информации, в четверг, 19 октября, в районе улицы Театральной пешеходы и водители стали замечать буханки хлеба, хаотично разбросанные по дороге. Значительная часть хлеба оказалась выброшена на дорогах в районе перекрестка Театрального со Станиславского.
Автор снимков предположил, что буханки оказались на дороге из-за ненадежно закрытой двери грузового автомобиля, которые перевозил продукты и случайно разбросал хлеб по пути.
Однако официальных комментариев об инциденте не поступало, а ростовчане заметили, что в ближайшее время хлеб с дороги следует убрать.
«Животных полно бегает, сейчас осень — все скушают. Не переживайте», — прокомментировали публикацию горожане.
Дезинсектор Чуприян объяснил, откуда могут появиться тараканы в ростовских заведениях общепита.
Напомним, днем ранее в соцсетях распространилась новость о том, что местная жительница приобрела в популярной кондитерской «Золотой колос» десерт с тараканами. По словам дезинсектора Виталия Чуприяна, причиной этого инцидента стало то, что новые поколения тараканов вырабатывают иммунитет к ядам, кроме того, насекомые могли прижиться на производстве из-за некачественной уборки.
Специалист объяснил, что дезинсекцию достаточно провести один раз, а после просто поддерживать состояние рабочих зон кафе, ресторанов и других заведений в чистоте в соответствии с санитарными нормами.
«Чтобы тараканов не было совсем, в помещении нужно поддерживать чистоту и не допускать, чтобы еда была в открытом доступе для насекомых. Даже просто крошки, которые не заметили и забыли смести могут стать причиной для очередного нашествия», — рассказал Виталий Чуприян, добавив, что в отдельных случаях ситуация после дезинсекции может ухудшиться. Поколение насекомых, выработавшее иммунитет к яде, способно вернуться в «зону обитания» в еще большем количестве, а уничтожить тараканов будет в разы сложнее.
Главной новостью дня стала работа ПВО. В четверг, 19 октября, около 10.00 мск ростовчан и жителей ближайших населенных пунктов испугал громкий грохот в небе над городом, звук был такой силы, что жители отдельных районов стал жаловаться на «дребезжание окон» и сработавшие сигнализации автомобилей. Кроме того, в небе были замечены инверсионные следы.
Журналисты немедленно запросили комментарий у местных органов власти, и ситуацию разъяснил донской губернатор Василий Голубев. По его словам, системы ПВО уничтожили объект в воздушном пространстве, который приближался к Ростовской области. В результате ликвидации объекта произошел взрыв, который и услышали ростовчане.
В настоящий момент ситуация в Ростовской области остается спокойной, никаких разрушений или пострадавших в результате инцидента не зафиксировали. Что именно сбили, власти не уточняли.