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Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

В Ростове жителей терроризируют тараканы и пугающий грохот в небе

В Ростовской области жителей терроризируют тараканы и пугает грохот в небе

19 октября 2023, 14:55
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове жителей терроризируют тараканы и пугающий грохот в небе
В Ростовской области следят за работой ПВО, находят булки хлеба на дорогах и выясняют причины нашествия тараканов в центре Ростова.

Рог изобилия

Telegram-канал «Че по Ростову» объявил, что центр города засыпало буханками хлеба. По предварительной информации, в четверг, 19 октября, в районе улицы Театральной пешеходы и водители стали замечать буханки хлеба, хаотично разбросанные по дороге. Значительная часть хлеба оказалась выброшена на дорогах в районе перекрестка Театрального со Станиславского.

Автор снимков предположил, что буханки оказались на дороге из-за ненадежно закрытой двери грузового автомобиля, которые перевозил продукты и случайно разбросал хлеб по пути.

Однако официальных комментариев об инциденте не поступало, а ростовчане заметили, что в ближайшее время хлеб с дороги следует убрать.

«Животных полно бегает, сейчас осень — все скушают. Не переживайте», — прокомментировали публикацию горожане.

Telegram-канал «Че по Ростову» объявил, что центр города засыпало буханками хлеба.Telegram-канал «Че по Ростову» объявил, что центр города засыпало буханками хлеба.
Telegram-канал «Че по Ростову» объявил, что центр города засыпало буханками хлеба.
Фото: Telegram-канал «Че по Ростову»

Сладко и гадко

Дезинсектор Чуприян объяснил, откуда могут появиться тараканы в ростовских заведениях общепита.

Напомним, днем ранее в соцсетях распространилась новость о том, что местная жительница приобрела в популярной кондитерской «Золотой колос» десерт с тараканами. По словам дезинсектора Виталия Чуприяна, причиной этого инцидента стало то, что новые поколения тараканов вырабатывают иммунитет к ядам, кроме того, насекомые могли прижиться на производстве из-за некачественной уборки.

Специалист объяснил, что дезинсекцию достаточно провести один раз, а после просто поддерживать состояние рабочих зон кафе, ресторанов и других заведений в чистоте в соответствии с санитарными нормами.

«Чтобы тараканов не было совсем, в помещении нужно поддерживать чистоту и не допускать, чтобы еда была в открытом доступе для насекомых. Даже просто крошки, которые не заметили и забыли смести могут стать причиной для очередного нашествия», — рассказал Виталий Чуприян, добавив, что в отдельных случаях ситуация после дезинсекции может ухудшиться. Поколение насекомых, выработавшее иммунитет к яде, способно вернуться в «зону обитания» в еще большем количестве, а уничтожить тараканов будет в разы сложнее.

Специалист объяснил, что дезинсекцию достаточно провести один раз, а после просто поддерживать состояние рабочих зон кафе, ресторанов и других заведений в чистоте в соответствии с санитарными нормами.Специалист объяснил, что дезинсекцию достаточно провести один раз, а после просто поддерживать состояние рабочих зон кафе, ресторанов и других заведений в чистоте в соответствии с санитарными нормами.
Специалист объяснил, что дезинсекцию достаточно провести один раз, а после просто поддерживать состояние рабочих зон кафе, ресторанов и других заведений в чистоте в соответствии с санитарными нормами.
Фото: Midjourney

Даже земля задрожала

Главной новостью дня стала работа ПВО. В четверг, 19 октября, около 10.00 мск ростовчан и жителей ближайших населенных пунктов испугал громкий грохот в небе над городом, звук был такой силы, что жители отдельных районов стал жаловаться на «дребезжание окон» и сработавшие сигнализации автомобилей. Кроме того, в небе были замечены инверсионные следы.

Жители Ростовской области рассказали о найденных обломках после работы системы ПВО
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Главной новостью дня стала работа ПВО. В четверг, 19 октября, около 10.00 мск ростовчан и жителей ближайших населенных пунктов испугал громкий грохот в небе над городомГлавной новостью дня стала работа ПВО. В четверг, 19 октября, около 10.00 мск ростовчан и жителей ближайших населенных пунктов испугал громкий грохот в небе над городом
Главной новостью дня стала работа ПВО. В четверг, 19 октября, около 10.00 мск ростовчан и жителей ближайших населенных пунктов испугал громкий грохот в небе над городом
Фото: 1MI

Журналисты немедленно запросили комментарий у местных органов власти, и ситуацию разъяснил донской губернатор Василий Голубев. По его словам, системы ПВО уничтожили объект в воздушном пространстве, который приближался к Ростовской области. В результате ликвидации объекта произошел взрыв, который и услышали ростовчане.

В настоящий момент ситуация в Ростовской области остается спокойной, никаких разрушений или пострадавших в результате инцидента не зафиксировали. Что именно сбили, власти не уточняли.

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