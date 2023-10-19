В Ростовской области жителей терроризируют тараканы и пугает грохот в небе

«Чтобы тараканов не было совсем, в помещении нужно поддерживать чистоту и не допускать, чтобы еда была в открытом доступе для насекомых. Даже просто крошки, которые не заметили и забыли смести могут стать причиной для очередного нашествия», — рассказал Виталий Чуприян, добавив, что в отдельных случаях ситуация после дезинсекции может ухудшиться. Поколение насекомых, выработавшее иммунитет к яде, способно вернуться в «зону обитания» в еще большем количестве, а уничтожить тараканов будет в разы сложнее.