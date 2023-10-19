В Волгодонске уже сутки ищут 16-летнюю девочку-подростка, пропавшую без вести

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В четверг, 19 октября, добровольцы объявили о поисках несовершеннолетней жительницы Ростовской области. По данным отряда «ЛизаАлерт», 16-летняя девочка, нуждающаяся в медицинской помощи, покинула дом 18 октября, с тех пор от несовершеннолетней не было вестей.
Сама девочка невысокого роста, всего 1,6 метра, у нее нормальное телосложение, серо-голубые глаза и каштановые волосы. На момент исчезновения подросток была одета в темно-зеленую куртку, красную кофту с темно-коричневыми штанами и черными кроссовками.
Если кто-то из дончан обладает информацией о местонахождении девочки, их просят звонить по номеру 8(800)700-54-52 или на горячую линию 112.
Ранее в Ростовской области погиб мальчик, который забрался на грузовой вагон, остановившийся на железнодорожных путях.