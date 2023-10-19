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В Волгодонске уже сутки ищут 16-летнюю девочку-подростка, пропавшую без вести

В Волгодонске уже сутки ищут 16-летнюю девочку-подростка, пропавшую без вести

19 октября 2023, 12:46
Фото: 1MI
В Волгодонске уже сутки ищут 16-летнюю девочку-подростка, пропавшую без вести

В Ростовской области ищут 16-летнюю девочку, нуждающуюся в помощи врачей

В Ростовской области ищут 16-летнюю жительницу Волгодонска, которая пропала около суток назад и нуждается в помощи врачей, об этом сообщили в донском поисковом отряде «ЛизаАлерт».

В четверг, 19 октября, добровольцы объявили о поисках несовершеннолетней жительницы Ростовской области. По данным отряда «ЛизаАлерт», 16-летняя девочка, нуждающаяся в медицинской помощи, покинула дом 18 октября, с тех пор от несовершеннолетней не было вестей.

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Сама девочка невысокого роста, всего 1,6 метра, у нее нормальное телосложение, серо-голубые глаза и каштановые волосы. На момент исчезновения подросток была одета в темно-зеленую куртку, красную кофту с темно-коричневыми штанами и черными кроссовками.

Если кто-то из дончан обладает информацией о местонахождении девочки, их просят звонить по номеру 8(800)700-54-52 или на горячую линию 112.

Ранее в Ростовской области погиб мальчик, который забрался на грузовой вагон, остановившийся на железнодорожных путях.

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