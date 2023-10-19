В Волгодонске уже сутки ищут 16-летнюю девочку-подростка, пропавшую без вести

В четверг, 19 октября, добровольцы объявили о поисках несовершеннолетней жительницы Ростовской области. По данным отряда «ЛизаАлерт», 16-летняя девочка, нуждающаяся в медицинской помощи, покинула дом 18 октября, с тех пор от несовершеннолетней не было вестей.