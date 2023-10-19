Водитель переехал катавшегося на велосипеде ребенка в Ростове-на-Дону

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Происшествие случилось вечером в среду, 18 октября, на улице Батуринской, когда водитель «Оки» сбил восьмилетнего велосипедиста.
«Мальчик в это время пытался пересечь проезжую часть. Его с травмами доставили в больницу», — сказано в сообщении.
Добавим, что о состоянии пострадавшего сейчас информации нет. В данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии.
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