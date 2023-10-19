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Водитель в Ростове-на-Дону сбил ребенка на велосипеде 18 октября

Водитель переехал катавшегося на велосипеде ребенка в Ростове-на-Дону

19 октября 2023, 04:43
Фото: 1MI

Водитель в Ростове-на-Дону сбил ребенка на велосипеде 18 октября

В Ростове-на-Дону водитель легкового автомобиля сбил ребенка, который катался на велосипеде, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось вечером в среду, 18 октября, на улице Батуринской, когда водитель «Оки» сбил восьмилетнего велосипедиста.

«Мальчик в это время пытался пересечь проезжую часть. Его с травмами доставили в больницу», — сказано в сообщении.

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Добавим, что о состоянии пострадавшего сейчас информации нет. В данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее автобус с 15 пассажирами протаранил автомобиль в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Травмы#УГИБДД#Происшествия
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