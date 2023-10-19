Жители Ростовской области рассказали о найденных обломках после работы системы ПВО

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Напомним, что утром в четверг ростовчане услышали грохот и увидели белые следы в небе. А после губернатор рассказал о сработавшей системе ПВО, которая сбила приближавшийся к региону объект.
Что именно удалось ликвидировать, пока не сообщается. Теперь местные жители в соцсетях заявили о найденных обломках. Они предполагают, что это части от сбитого объекта, но подтверждений этому нет.
Жители области рассказали о разбросанных по полю металлических конструкциях. Но понять, от чего они, довольно сложно.
Ранее политолог Батов рассказал, зачем Украина пыталась нанести удар по Ростову. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.