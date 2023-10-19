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Жители Ростовской области рассказали о найденных обломках после работы системы ПВО

Жители Ростовской области рассказали о найденных обломках после работы системы ПВО

19 октября 2023, 09:10
Фото: иллюстрация / unsplash
Жители Ростовской области рассказали о найденных обломках после работы системы ПВО

Жители Ростовской области заявили, что нашли обломки сбитого ПВО объекта

В Ростовской области удалось найти обломки, которые могли быть частью сбитого системой ПВО объекта, сообщает Telegram-канал «Это Ростов».

Напомним, что утром в четверг ростовчане услышали грохот и увидели белые следы в небе. А после губернатор рассказал о сработавшей системе ПВО, которая сбила приближавшийся к региону объект.

Что именно удалось ликвидировать, пока не сообщается. Теперь местные жители в соцсетях заявили о найденных обломках. Они предполагают, что это части от сбитого объекта, но подтверждений этому нет.

Стали известны подробности сработавшей системы ПВО в Ростовской области
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Жители области рассказали о разбросанных по полю металлических конструкциях. Но понять, от чего они, довольно сложно.

Ранее политолог Батов рассказал, зачем Украина пыталась нанести удар по Ростову. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Губернатор#Соцсети#Грохот#Система ПВО#Местные жители#Telegram-канал#Обломки#Небо#Это Ростов
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