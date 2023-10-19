Живодер или спаситель: как в Ростовской области много лет издеваются над собаками

«Что касается медикаментов, у нас нет оборота их, мы ими не торгуем. Медикаменты приобретаются в момент манипуляций с животными и используются в этот же день. То, что там было в холодильнике, это как шкаф для лекарств, чтобы потом их выбросить. Просроченными мы никогда не пользовались», — объясняет Невская обнаружение на проверке холодильника, забитого просроченными ветеринарными лекарства. Она добавила, что в приюте собак кормят несколько раз в день и регулярно убирают места их содержания.