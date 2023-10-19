Живодер или спаситель: как в Ростовской области много лет издеваются над собаками

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Несколько лет назад громкий скандал разгорелся в Новошахтинске. Местного предпринимателя Сергея Черневского, занимающегося отловом безнадзорных животных, обвинили в их массовом убийстве. Черневский, согласно заключенным с администрацией контрактам, должен был вакцинировать бездомных собак и обеспечить их временное содержание в приюте. Однако позже выяснилось, что нормального приюта у него нет, а животных он просто умерщвляет, а не вакцинирует.
«Гражданами были представлены документы, свидетельствующие об отсутствии у Черневского пункта временного содержания животных, в котором подрядчик должен выполнять обязательства, предусмотренные заключенными контрактами. Сумма материального ущерба, причиненного в результате нецелевого расходования бюджетных средств, составила 398 367 рублей», — рассказала тогда RostovGazeta юрист Наталья Лисовская.
Зоозащитники обратились к главе местной администрации, чтобы выяснить, как та смогла заключить контракт с предпринимателем, который не имел должных условий для содержания животных. Налогоплательщикам слуга народа Сергей Бондаренко ответил весьма лаконично: «Объяснять я вам ничего не буду… Вопрос интересный… Я его рассмотрю и дам вам аккуратный ответ по каждому вопросу… У меня таких вопросов… 1500 поручений… Одно из Ваших направлений — это 1501-е… Поэтому тему эту беззащитных животных в обязательном порядке посмотрим».
Ростовские зоозащитники рассказали корреспонденту RostovGazeta, что в 2019 году Черневского все-таки осудили по статье «Жестокое обращение с животными». Суд смог доказать, что Черневский и работавший на него ветеринар Иван Бражко убили более 170 собак. Они отравляли животных запрещенным препаратом «Дитилин», а также содержали их в неудовлетворительных условиях. Однако за содеянное предприниматель и ветеринар отделались штрафами в 100 и 120 тысяч рублей.
Зоозащитники говорят, что после уголовного разбирательства Черневский уже не смог заключать контракты с властями на отлов животных на свое ИП. В 2018 году бизнесмена внесли в реестр недобросовестных поставщиков, правда, в 2020 году его оттуда исключили. Однако контракты, как утверждают активисты, все равно перешли его детям — Ксении Невской и Павлу Черневскому.
«Черневский занимается отловом более 30 лет. Его дети тоже в этой сфере. Так сказать, семейный бизнес. Раньше его дочь была Черневская Оксана Сергеевна, в какой-то момент она сменила имя на Невская Ксения Сергеевна. Также у Черневского есть сын Павел, в последнее время о нем не слышно. Контракты выполняют в разных районах Ростовской области. В этом году были контракты Батайск, Кулешовка, Кагальник, Новошахтинск — это то, что мне известно, может, еще где-то», — рассказала корреспонденту RostovGazeta одна из ростовских зоозащитниц.
Общественники рассказывают, что Черневский, несмотря на то, что напрямую не заключает контракты с властями, продолжает как волонтер своей дочери участвовать в отлове животных. Активисты приводят видеозаписи, на которых видно, что предприниматель зачем-то забирает в приют уже чипированных собак, помеченных биркой на ухе. На вопросы зоозащитников мужчина не отвечает, а на угрозы правосудия отвечает: «Это частная заявка, в крайнем случае скажу».
Также сами методы обращения с животными вызывают уйму вопросов. Например, на одном из видео зафиксировано, как Черневский огромными щипцами волочит собаку в машину, кидает ее в кузов, при этом бьет собаку о железные прутья решетки авто.
Летом этого года зоозащитники добились проверки приюта для собак в Новошахтинске. Инспектировать его прибыли сотрудники прокуратуры, а также местный Роспротребнадзор и управление ветеринарии. Сам приют, скорее напоминал сарай. В нем не было отопления, воды и электричества, не ясно, как там вообще можно делать сложные хирургические операции собакам. Животные были напуганы и выглядели исхудавшими. В приюте не было и запасов корма, отмечают зоозащитники, а собак кормили кукурузной сечкой. Когда проверяющие органы заглянули в холодильник с ветеринарными лекарства, то не нашли там ни одного годного препарата — у них либо истекли сроки годности, либо они хранились в неподходящих условиях.
Владельцы приюта также, дескать, не смогли предоставить документы по дезинфекции, журнал уборки помещений, трудовые договора и медицинские книжки сотрудников, документы, фиксирующие отлов, стерилизацию и выпуск животных. Дочь Черневского, мо словам активов, тогда заявила, что удостоверение ловца ее отцу и не нужно, потому что он является ее волонтером. Трудовых отношений между ними нет, зато, по словам Невской, есть «доверительные». Однако после расспросов предприниматель все-таки заверила о существовании договора безвозмездного оказания услуг, показать, правда, документ она не смогла.
Учиться же на ловца Черневского, со слов дочери, не нужно, так как «у него учатся». «Что такое удостоверение ловца? Где его получают? Там где он учился?» — задается вопросом во время проверки Ксения Невская.
Итогом стали представление об устранении нарушений ветеринарного, санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности от прокуратуры Новошахтинска, а также три постановления об административном правонарушении.
В сентябре прокуратурой была назначена повторная проверка, она установила, что выявленные нарушения не устранены.
Теперь с собранной базой доказательств прокуратура собирается идти в суд. Он должен состояться в ближайшее время.
На странице Сергея Черневского в ВКонтакте написано много проклятий и оскорблений. Также пользователи социальных сетей размещают там доказательства жесткого обращения предпринимателя с животными. Например, там есть вырезки из местных газет, в которых со ссылкой на очевидцев пишут, что собак в приюте сжигают заживо.
Сам Черневский весьма лаконично описывает поле своей деятельности: «Отлов безнадзорных животных (собак, кошек, ворон, бакланов, голубей), их содержание, эвтаназия с последующей утилизацией методом сжигания». Обращают на себя внимание и многочисленные подписки на сообщества, посвященные охоте.
Также в социальных сетях у Черневского есть множество фото, видео из приюта, картина на них отличается от того, что застали там зооволонтеры и прокуратура. Прикрепляет к своим постам предприниматель и сканы ветеринарных свидетельств, а также документов на сотрудничество по отлову животных с властями. Например, представлены муниципальные контракты 2018 года с чиновниками Персиановского района, Новошахтинска, Красного Сулина, Батайска и других.
Корреспондент RostovGazeta связалась с самой Ксенией Невской, чтобы узнать ее точку зрения на обвинения в сторону отца и приюта.
«Не вижу в суде никакого смысла. Все нарушения исправлены, и в принципе — я не считаю их за нарушения, это маленькие недочеты. Все они уже исправлены», — говорит владелица приюта.
Она подтверждает, что электричества там до сих пор нет. Однако, по ее словам, провести его на окраину Новошахтинска практически невозможно, а потому на территории приюта есть генератор.
«Что касается медикаментов, у нас нет оборота их, мы ими не торгуем. Медикаменты приобретаются в момент манипуляций с животными и используются в этот же день. То, что там было в холодильнике, это как шкаф для лекарств, чтобы потом их выбросить. Просроченными мы никогда не пользовались», — объясняет Невская обнаружение на проверке холодильника, забитого просроченными ветеринарными лекарства. Она добавила, что в приюте собак кормят несколько раз в день и регулярно убирают места их содержания.
Также Невская объяснила отсутствие документов на проверке. Она заверила, что представит их в суде, а показывать справки волонтерам она не обязана и не хочет. «Они посторонние люди, и я не обязана показывать им свои личные документы», — говорит она.
«По мнению зоозащитников, в кавычки их берем, в приюте, наверно, должны стоять диваны с одеялами и подушками. Так, наверно? Но такого нет», — заключает Невская.
Дурная слава отца беспокоит Невскую. Она говорит: «Дело в том, что я то знаю, этого не было. Эта репутация на долгие годы испорчена. Моя сейчас задача эту репутацию исправить и поднять уровень нашего приюта. Это было упущение моего отца, нужно было это все пресекать, такие слухи».
«Я проверок не боюсь. Даже когда пошла череда проверок, я переживала, а потом поняла, что это классно. Когда работаешь день за днем по одной и той же схеме, глаз привыкает к недостаткам. Когда приезжают и говорят, как надо сделать, я все понимаю. Это классно, это круто. Если хотите, лично приглашаю, приезжайте», — заключила собеседница издания.
В управлении городского хозяйства Новошахтинска корреспонденту RostovGazeta заявили, что сейчас никаких контрактов на отлов безнадзорных животных в городе не исполняется. У казны пока нет на это средств.
«У нас не было никаких претензий. Проверяли приют во время муниципального контракта — собаки прекрасно себя чувствовали. Я не знаю, что нужно людям, они помнят „когда-то там где-то что-то“. У нас никто не хочет заниматься собаками, это головная боль ежечасная. Очень сложно приют содержать. И слава богу, что у нас есть приют такой», — говорят чиновники.
Также в управлении городского хозяйства известно, что отловом помогает заниматься дочери ранее судимый за жестокое обращение с животными Сергей Черневский. «Были нарушения, но тогда их [собак] многие усыпляли дитилином. Не было тогда запрета, делали эвтаназию. Человек — наказали его. У него закончился срок наказания. Так что теперь? Всем людям, у кого было наказание, всю жизнь это помнить?» — заключили в управлении городского хозяйства Новошахтинска.
Финальную точку в деле, вероятно, сможет поставить только суд. Первое установочное заседания, как сообщили зооволонтеры, пройдет уже на днях.
Алина Заярная