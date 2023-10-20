«Аэрофлот» начнет совместное производство комплектующих с «Росатомом»

Алексей Михайлик подчеркнул, что в Российской Федерации авиаперевозчики и компании, занимающиеся ремонтом воздушных судов, а также разработчики авиатехники сталкиваются с проблемами при изготовлении аналогов запасных частей иностранного производства для западных воздушных судов, поскольку нет соответствующей научно-производственной базы. В то же время авиакомпании продолжают эксплуатировать иностранную авиационную технику и выполнять ее ремонт самостоятельно, поскольку Boeing и Airbus не предоставляют техническую поддержку.