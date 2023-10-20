«Аэрофлот» начнет совместное производство комплектующих с «Росатомом»

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Совместный проект позволит решить многие проблемы, с которыми сталкиваются авиакомпании.
По сообщению «Известий», заместитель генерального директора и технический директор «Аэрофлота» Алексей Михайлик заявил об этом в интервью онлайн-журналу компании. Совместными усилиями компании будут заниматься разработкой, сертификацией и производством комплектующих для разных типов иностранных воздушных судов — от кабин и салонов до багажных отсеков и других конструкций.
На данный момент осуществляются научные исследования, испытания и производятся комплектующие. Однако производство деталей с талонами годности планируется запустить в первой половине следующего года. Уже этим летом начался выпуск отечественных аналогов воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах самолетов.
Заместитель главы Росавиации Андрей Добряков отметил, что на сегодняшний день «Росатом» проводит консультации специалистов «Аэрофлота» и Росавиации по разработке процедур сертификации в соответствии с федеральными авиационными правилами ФАП-21G. Что касается воздушных фильтров, которые производит «Росатом», то их можно использовать в самолетах типа Airbus А320.
Алексей Михайлик подчеркнул, что в Российской Федерации авиаперевозчики и компании, занимающиеся ремонтом воздушных судов, а также разработчики авиатехники сталкиваются с проблемами при изготовлении аналогов запасных частей иностранного производства для западных воздушных судов, поскольку нет соответствующей научно-производственной базы. В то же время авиакомпании продолжают эксплуатировать иностранную авиационную технику и выполнять ее ремонт самостоятельно, поскольку Boeing и Airbus не предоставляют техническую поддержку.