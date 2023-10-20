Банк «Центр-инвест» стал соорганизатором сессии Заксобрания Ростовской области

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Формат хакатона широко используется в IT-индустрии — это соревнование команд с целью поиска решений поставленной задачи c использованием цифровых технологий. Депутаты разрабатывали законотворческие инициативы для решения насущных экономических и социальных проблем области.
Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко рассказал, что новый состав донского парламента, который обновился больше чем наполовину, нуждается в притирке. Он отметил, что новые люди — это новые идеи и новые подходы. Они могут привнести свое понимание старого опыта и тех проблем, которые сейчас стоят перед обществом, гражданами, предприятиями и экономикой.
Хакатон начался с обзорной лекции председателя совета директоров банка «Центр-инвест», профессора, д. э. н. Василия Высокова «Экономика трансформаций». В ходе нее депутаты познакомились с особенностями управления в экономике трансформаций (постоянными изменениями в условиях непрерывных кризисов), а также с последними тенденциями в области трансформаций.
Высоков отметил, что для обеспечения непрерывности и преемственности работы депутатов в постоянных трансформациях хакатон является наиболее удобным форматом, который позволяет провести боевое слаживание нового парламента, изучить главные направления трансформаций и освоить новые технологии законотворчества в условиях трансформаций.
В стратегической сессии приняли участие депутаты всех политических фракций донского парламента нового созыва. Вначале участники хакатона провели оценку важности отдельных направлений трансформаций с точки зрения наказов избирателей. Практически все направления получили высокие оценки — 7 — 9 баллов.
Депутаты разделились на команды по отраслям, которые являются наиболее значимыми для Ростовской области: экономика, бюджет, малый и средний бизнес, культура и образование, здравоохранение, а также жилищно-коммунальное хозяйство, дороги и транспорт. Каждая команда работала над выявлением наиболее эффективных и полезных путей трансформации этих сфер. Затем путем электронного голосования депутаты оценили представленные проекты законодательных инициатив. Отмечается, что все проекты получили высокие баллы.
Однако оценки важности отдельных направлений трансформаций в самих законодательных инициативах депутатов были более дифференцированными. Готовность депутатского корпуса к работе по трансформации законодательства оказалась выше ожиданий избирателей. Депутаты донского парламента проявили высокую готовность к трансформации бизнеса, малого предпринимательства, инвестиций, работы контролирующих органов, а также вопросов стратегии развития и экономических механизмов.
Участники стратегической сессии единогласно пришли к выводу, что им предстоит проделать масштабную работу по реализации всех направлений трансформации.