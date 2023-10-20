Банк «Центр-инвест» стал соорганизатором сессии Заксобрания Ростовской области

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко рассказал, что новый состав донского парламента, который обновился больше чем наполовину, нуждается в притирке. Он отметил, что новые люди — это новые идеи и новые подходы. Они могут привнести свое понимание старого опыта и тех проблем, которые сейчас стоят перед обществом, гражданами, предприятиями и экономикой.