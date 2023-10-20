rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Более 130 тысяч сахалинцев и курильчан получают помощь проводников здоровья

20 октября 2023, 11:31
Количество жителей области, получающих помощь проводников здоровья, превысило 130 тысяч человек. При этом в команду медицинских администраторов вступили 642 неравнодушных сахалинца и курильчанина.

Они записывают людей к врачу или на обследование, напоминают о необходимости визита в поликлинику, помогают решить внештатные ситуации и оказать психологическую поддержку.

— Нам удалось привлечь в эту значимую для островного здравоохранения работу почти 650 человек. Это внушительная цифра, которая была достигнута в довольно сжатые сроки. Однако количество — не главное. Важно, чтобы администраторы подходили к своему делу с душой, с открытым сердцем. Люди это чувствуют и ценят. А это напрямую влияет на достижение поставленной Президентом Владимиром Путиным задачи, которая заключается в увеличении продолжительности жизни до 80 лет, — подчеркнул в ходе совещания в региональном правительстве губернатор Валерий Лимаренко.

В ходе заседания в областном правительстве были озвучены районы, в которых медицинские администраторы наиболее эффективно справляются со своими задачами. Это Курильский, Смирныховский, Долинский и Поронайский городские округа, а также Южно-Сахалинск. В отстающих — Анивский, Александровск-Сахалинский, Томаринский, Охинский и Южно-Курильский районы. Глава региона поручил областному минздраву принять меры по повышению эффективности работы проводников здоровья в соответствующих муниципальных образованиях.

Перед работой ассистенты проходят обучающие курсы — знакомятся со структурой организации медицинской помощи и работой в информационных системах здравоохранения, учатся психологии общения. Многие «проводники» или их родственники сами перенесли серьезные заболевания, поэтому не понаслышке знакомы с проблемами пациентов.

В зоне особого внимания специалистов — пациенты с новообразованиями, а также заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

Для того, чтобы получить помощь проводника здоровья, в Сахалинской области созданы горячие линии по следующим направлениям:

  • онкологические заболевания — 89147593080;
  • острые нарушения мозгового кровообращения и заболевания сердца — 89147400926, 89621198512;
  • эндокринологические патологии — 89625809766.
Подпишитесь
«Отпустите развалюхи, они и без вас проживут!»: шоумен Дибров поразмышлял о Ростове
Сегодня, 10:44
Стало известно об аресте экс-главы Минздрава Ростовской области Быковской
Сегодня, 12:52
Шоумен Дибров рассказал, почему в Ростове не дали установить памятник «Битлз»
Сегодня, 11:43
Ростовчане пожаловались на грязную воду из-под кранов
Сегодня, 12:37
В Ростовской области каждый год исчезают 200 человек
Сегодня, 09:13
Ростовчане заявили об издевательствах над бездомными животными во время их отлова
Сегодня, 08:39