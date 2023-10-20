Бойцам СВО из Ростовской области доставили новую партию военно-технической помощи

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Также в пункт временной дислокации были доставлены строительные материалы, спальные мешки, одежда, дождевики, маскхалаты, индивидуальные аптечки и масксети.
Приобретение военно-технических средств осуществляется за счет областного бюджета и средств фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Общая стоимость переданных за время проведения СВО техники и оборудования составляет порядка 700 миллионов рублей.
Так, недавно бойцам мотострелковой дивизии были переданы тепловизоры, бинокли, дроны и антидроновое ружье. Стоимость этого оборудования превысила 3,5 миллиона рублей.
Вадим Артемов отметил, что переданные предметы полностью соответствуют запросам командования, а заявки выполняются в кратчайшие сроки. Иногда грузы доставляются даже без заказа — это фрукты, овощи и сладости. В сборе таких грузов принимают участие главы районов, сельхозтоваропроизводители и жители области.
Помимо предметов и техники, дончане передают открытки с пожеланиями бойцам и делают окопные свечи.