Бойцам СВО из Ростовской области доставили новую партию военно-технической помощи

Вадим Артемов отметил, что переданные предметы полностью соответствуют запросам командования, а заявки выполняются в кратчайшие сроки. Иногда грузы доставляются даже без заказа — это фрукты, овощи и сладости. В сборе таких грузов принимают участие главы районов, сельхозтоваропроизводители и жители области.