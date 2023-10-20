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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Бойцам СВО из Ростовской области доставили новую партию военно-технической помощи

Бойцам СВО из Ростовской области доставили новую партию военно-технической помощи

20 октября 2023, 11:35
Фото: Правительство Ростовской области
Бойцам СВО из Ростовской области доставлена новая партия военно-технической помощи. В поставку входят генераторы на бензине и дизеле, устройства ночного видения, бензопилы и квадрокоптеры. Их передал замглавы региона Вадим Артемов.

Также в пункт временной дислокации были доставлены строительные материалы, спальные мешки, одежда, дождевики, маскхалаты, индивидуальные аптечки и масксети.

Приобретение военно-технических средств осуществляется за счет областного бюджета и средств фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Общая стоимость переданных за время проведения СВО техники и оборудования составляет порядка 700 миллионов рублей.

Так, недавно бойцам мотострелковой дивизии были переданы тепловизоры, бинокли, дроны и антидроновое ружье. Стоимость этого оборудования превысила 3,5 миллиона рублей.

Фото: Правительство Ростовской области

Вадим Артемов отметил, что переданные предметы полностью соответствуют запросам командования, а заявки выполняются в кратчайшие сроки. Иногда грузы доставляются даже без заказа — это фрукты, овощи и сладости. В сборе таких грузов принимают участие главы районов, сельхозтоваропроизводители и жители области.

Помимо предметов и техники, дончане передают открытки с пожеланиями бойцам и делают окопные свечи.

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