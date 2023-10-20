Чиновников в Ростовской области вынудят пересесть на российские и китайские авто

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Минпромторг РФ выпустил список автомобилей, рекомендованных чиновникам по всей стране. В перечень вошли только отечественные и китайские марки авто. Например, УАЗ («Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», «СГР»), «Лада» («Веста», «Веста эс-дабл-ю кросс», «Гранта», «Нива тревел», «Нива легенд»), «Москвич», «Эволют», «Аурус» и «Хэйвэл».
Отмечается, что машины должны закупаться у компаний, наладивших локальное производств.
При этом чиновников не ограничивают выбором недорогих авто. Некоторые из рекомендованных машин могут стоить до 33 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что власти в Ростовской области закупят 26 зеленых LADA Niva Travel за 37 миллионов рублей.