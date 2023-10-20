«Чистки начались в Ростовской области»: эксперт рассказал об аресте Быковской

«Полагаю, что, благодаря связям, ее могли заранее предупредить о грядущем аресте — чтобы она скрылась за границей. Я не исключаю, что у нее есть вид на жительство в Израиле, где она проходила лечение. А по израильскому паспорту можно уехать далеко. Однако, судя по всему, ее не предупредили», — делится мыслями собеседник.