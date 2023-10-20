«Чистки начались в Ростовской области»: эксперт рассказал об аресте Быковской

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Напомним, что экс-министра донского здравоохранения Татьяну Быковскую и ее заместителя Сергея Беседовского суд отправил под стражу. Быковскую арестовали на шесть месяцев. Ее заместителя — на три.
«Возмутительно, что, несмотря на наличие уголовного дела, Быковская продолжала занимать руководящие должности. Сам факт того, что Кущевский районный суд Краснодарского края принял столь важное решение об аресте, говорит о серьезности доказательной базы у правоохранителей», — отмечает Евгений Михайлов.
Спикер подчеркивает, что Татьяна Быковская — это очень влиятельная персона, с хорошими связями. И кто-то, по мнению собеседника, ей якобы осторожно помогал. Но сейчас, из мест лишения свободы, пользоваться связями станет практически невозможно.
«Полагаю, что, благодаря связям, ее могли заранее предупредить о грядущем аресте — чтобы она скрылась за границей. Я не исключаю, что у нее есть вид на жительство в Израиле, где она проходила лечение. А по израильскому паспорту можно уехать далеко. Однако, судя по всему, ее не предупредили», — делится мыслями собеседник.
Эксперт подчеркивает, что помещение ростовского экс-министра здравоохранения под стражу — серьезный показатель того, что те, кто раньше решила любые вопросы, теперь не могут этого делать.
«Я скажу так — в Ростовской области начались чистки. Фактически, они начались с ареста судьи Золотаревой и ее помощников. И если такие фигуры „приземляют“ по жесткому, это значит, что авторитетов для спецслужб не осталось — добро дано на зачистки. Остается только ждать, когда и других некоторых персон, которых критикуют, тоже начнут сажать в тюрьмы», — резюмирует политолог.