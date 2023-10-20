Долгожительнице из Ростовской области исполнилось 105 лет

Posted Сегодня, 19:29
Published Сегодня, 19:29
Modified Сегодня, 19:31
Updated Сегодня, 19:31
В Зимовниковском районе Ростовской области местная жительница Мария Петрова отметила 105-й День рождения. Женщина прожила непростую жизни. Она родилась в семье с 11 детьми. Работать ей пришлось с 12 лет. Она посла телят, сакманов. В 15 лет Петрова уже работала в колхозе разнорабочей. Позже получила образование бухгалтера.
В годы Великой Отечественной войны местная жительница копала окопы и выполняла другую тяжелую работу.
Напомним, в Ростове за последние пять лет из жизни ушли более 1,2 тысячи ветеранов, а за последний год — 156 человек. Всего в городе в живых остались 111 человек, которые не только были свидетелями военных лет, но и принимали непосредственное участие в защите своей родины.