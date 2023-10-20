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Published Сегодня, 19:29

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Updated Сегодня, 19:31

Жительнице Зимовниковского района Ростовской области исполнилось 105 лет

Долгожительнице из Ростовской области исполнилось 105 лет

20 октября 2023, 19:29
Фото: 1MI
Жительнице Зимовниковского района Ростовской области исполнилось 105 лет
Жительнице Зимовниковского района Ростовской области исполнилось 105 лет, сообщили власти муниципалитета.

В Зимовниковском районе Ростовской области местная жительница Мария Петрова отметила 105-й День рождения. Женщина прожила непростую жизни. Она родилась в семье с 11 детьми. Работать ей пришлось с 12 лет. Она посла телят, сакманов. В 15 лет Петрова уже работала в колхозе разнорабочей. Позже получила образование бухгалтера.

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В годы Великой Отечественной войны местная жительница копала окопы и выполняла другую тяжелую работу.

Напомним, в Ростове за последние пять лет из жизни ушли более 1,2 тысячи ветеранов, а за последний год — 156 человек. Всего в городе в живых остались 111 человек, которые не только были свидетелями военных лет, но и принимали непосредственное участие в защите своей родины.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Зимовниковский район#ВОВ#Ростов
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