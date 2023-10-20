Дополнительные автобусы пустят из-за матча «Ростова» и «Ахмата» 22 октября

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
В воскресенье, 22 октября, в Ростове пройдет игра футбольных клубов «Ростов» и «Ахмат». Матч начнется на «Ростов-Арене» в 19.00.
Для удобства болельщиков к стадиону и с него пустят дополнительные автобусы №39. Они будут ходить с 17.30 до 22.00. Также добраться на матч можно на автобусах №8, 49, 65А и на троллейбусе №7. Они останавливаются у «Аллеи Ростов-Арена».
Власти города призвали горожан посетить матч и поддержать команду Валерия Карпина.
Напомним, в прошлой игре ФК «Ростов» проиграл «Краснодару» при отрыве в два гола. RostovGazeta подробно рассказывала об этом матче.