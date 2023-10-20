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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Дополнительные автобусы пустят из-за матча «Ростова» и «Ахмата» 22 октября

Дополнительные автобусы пустят из-за матча «Ростова» и «Ахмата» 22 октября

20 октября 2023, 13:05
Фото: ФК «Ростов»
Дополнительные автобусы пустят из-за матча «Ростова» и «Ахмата» 22 октября
Для удобства болельщиков дополнительные автобусы организуют в день матча ФК «Ростов» и «Ахмат», сообщили в администрации города.

В воскресенье, 22 октября, в Ростове пройдет игра футбольных клубов «Ростов» и «Ахмат». Матч начнется на «Ростов-Арене» в 19.00.

Для удобства болельщиков к стадиону и с него пустят дополнительные автобусы №39. Они будут ходить с 17.30 до 22.00. Также добраться на матч можно на автобусах №8, 49, 65А и на троллейбусе №7. Они останавливаются у «Аллеи Ростов-Арена».

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Власти города призвали горожан посетить матч и поддержать команду Валерия Карпина.

Напомним, в прошлой игре ФК «Ростов» проиграл «Краснодару» при отрыве в два гола. RostovGazeta подробно рассказывала об этом матче.

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