Дополнительные автобусы пустят из-за матча «Ростова» и «Ахмата» 22 октября

Для удобства болельщиков к стадиону и с него пустят дополнительные автобусы №39. Они будут ходить с 17.30 до 22.00. Также добраться на матч можно на автобусах №8, 49, 65А и на троллейбусе №7. Они останавливаются у «Аллеи Ростов-Арена».