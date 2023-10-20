Два человека стали жертвами пожара в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Происшествие случилось утром в пятницу, 20 октября, в пятиэтажном доме в Батайске, который расположен на улице Луначарского.
«Причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении. Погибли мужчина и женщина, им было по 48 лет», — уточнили в управлении.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров, всего эвакуировали 20 человек. К ликвидации огня привлекли 21 специалиста, им потребовались семь единиц техники.
Отмечается, что всего с начала года в регионе зарегистрировали 1,3 тысячи пожаров, которые произошли из-за аналогичных причин. Погибли более 70 человек, еще 27 пострадали.
Ранее один человек пострадал во время страшного пожара на складе в Ростове-на-Дону.