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Published Сегодня, 06:49

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Два человека стали жертвами пожара в Ростовской области

Два человека стали жертвами пожара в Ростовской области

20 октября 2023, 06:49
Фото: МЧС по РО
Два человека стали жертвами пожара в Ростовской области

Два человека погибли во время пожара в Ростовской области утром 20 октября

В Ростовской области произошел пожар в доме, из-за которого погибли два человека, сообщили в региональном УМЧС.

Происшествие случилось утром в пятницу, 20 октября, в пятиэтажном доме в Батайске, который расположен на улице Луначарского.

«Причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении. Погибли мужчина и женщина, им было по 48 лет», — уточнили в управлении.

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Площадь пожара составила 20 квадратных метров, всего эвакуировали 20 человек. К ликвидации огня привлекли 21 специалиста, им потребовались семь единиц техники.

Отмечается, что всего с начала года в регионе зарегистрировали 1,3 тысячи пожаров, которые произошли из-за аналогичных причин. Погибли более 70 человек, еще 27 пострадали.

Ранее один человек пострадал во время страшного пожара на складе в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Батайск#Последние новости Ростова на сегодня#УМЧС
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