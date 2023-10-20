Эксперт заявил, что нельзя оставлять на ночь телефон на зарядке

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
По мнению специалиста, современные мобильные телефоны полностью заряжаются за 30 минут до двух часов. Однако, если оставить телефон на зарядке на более длительное время, это может нанести вред аккумулятору.
Ученый объясняет, что литий-ионные аккумуляторы, которые используются в современных смартфонах, подвергаются химическому разложению при долгом и неправильном процессе подзарядки. В результате, батарея телефона стареет и изнашивается.
Также очень важно следить за уровнем заряда, чтобы он не падал ниже 20%. Это поможет увеличить срок службы вашего гаджета.