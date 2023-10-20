Губернатор МО Воробьев: Регион продолжит развивать сотрудничество с КНР

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
РИАМО сообщает, что в рамках рабочей поездки Воробьев обратил внимание на то, что президент РФ Владимир Путин постоянно подчеркивает особые дружественные отношения между Российской Федерацией и Китаем. Воробьев отметил, что правительство Московской области этим очень дорожит и готово активно способствовать развитию сотрудничества между двумя государствами, внося свою лепту.
По словам Воробьева, в Китае наблюдается активный рост автомобильной промышленности, поэтому логичным является вопрос о локализации производства. По этой причине в рамках рабочей поездки в КНР у губернатора запланирован ряд встреч с крупными китайскими автопроизводителями. Глава Подмосковья подчеркнул, что многие компании из Европы ушли с российского рынка, а это создает выгодные условия для китайских компаний, желающих зайти на привлекательный рынок Московского региона.
Город Чунцин считается самым большим по площади в Китайской Народной Республике, а его население составляет примерно 33 миллиона человек. Здесь представлены практически все отрасли промышленности, в том числе создание энергоисточников и высокоскоростная передача данных.
Чен Мингбо выразил радость по поводу визита Андрея Воробьева и его делегации в Чунцин. Он подчеркнул стремление углубить связи с Россией в различных областях, включая энергетику, торговлю и транспорт. В Чунцине уже успешно функционирует более 20 автомобильных предприятий и свыше тысячи производителей автозапчастей. Это открывает широкие перспективы для экспорта на международный рынок. Также город производит огромный выбор промышленных товаров и автозапчастей, которые могут поставляться за рубеж.
Андрей Воробьев отметил важность партнерских отношений в сфере образования и обмена опытом. Он отметил, что эти аспекты имеют огромное значение не только для региона, но и для всей Российской Федерации в целом. Воробьев выразил благодарность Китайской Народной Республике за последовательную политику и открытость к сотрудничеству не только в экономической сфере, но и в других областях деятельности.
Также глава Подмосковья рассказал, что буквально месяц назад представители ведущих школ Московской области посетили школы и университеты КНР, ознакомились с передовыми методиками обучения.
По его словам, в Подмосковье все большей популярностью пользуются китайский и английский. Он отметил также возрастающую популярность русского языка среди граждан Китая. Поэтому обмен опытом в этой области является очень важным и будет способствовать еще большему сближению стран.
В ходе встречи Андрей Воробьев и Чен Мингбо достигли соглашения об организации участия педагогов из Китая в преподавании китайского языка в школах Московской области.