Губернатор МО Воробьев: Регион продолжит развивать сотрудничество с КНР

Андрей Воробьев отметил важность партнерских отношений в сфере образования и обмена опытом. Он отметил, что эти аспекты имеют огромное значение не только для региона, но и для всей Российской Федерации в целом. Воробьев выразил благодарность Китайской Народной Республике за последовательную политику и открытость к сотрудничеству не только в экономической сфере, но и в других областях деятельности.