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Губернатор МО Воробьев: Регион продолжит развивать сотрудничество с КНР

Губернатор МО Воробьев: Регион продолжит развивать сотрудничество с КНР

20 октября 2023, 12:52
Фото: Пресс-служба Правительства МО
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Китайскую Народную Республику, где состоялась его встреча с первым заместителем мэра города Чунцин Ченом Мингбо. Одной из главных тем обсуждения стало сотрудничество в сфере образования и автомобильной промышленности.

РИАМО сообщает, что в рамках рабочей поездки Воробьев обратил внимание на то, что президент РФ Владимир Путин постоянно подчеркивает особые дружественные отношения между Российской Федерацией и Китаем. Воробьев отметил, что правительство Московской области этим очень дорожит и готово активно способствовать развитию сотрудничества между двумя государствами, внося свою лепту.

По словам Воробьева, в Китае наблюдается активный рост автомобильной промышленности, поэтому логичным является вопрос о локализации производства. По этой причине в рамках рабочей поездки в КНР у губернатора запланирован ряд встреч с крупными китайскими автопроизводителями. Глава Подмосковья подчеркнул, что многие компании из Европы ушли с российского рынка, а это создает выгодные условия для китайских компаний, желающих зайти на привлекательный рынок Московского региона.

Город Чунцин считается самым большим по площади в Китайской Народной Республике, а его население составляет примерно 33 миллиона человек. Здесь представлены практически все отрасли промышленности, в том числе создание энергоисточников и высокоскоростная передача данных.

Чен Мингбо выразил радость по поводу визита Андрея Воробьева и его делегации в Чунцин. Он подчеркнул стремление углубить связи с Россией в различных областях, включая энергетику, торговлю и транспорт. В Чунцине уже успешно функционирует более 20 автомобильных предприятий и свыше тысячи производителей автозапчастей. Это открывает широкие перспективы для экспорта на международный рынок. Также город производит огромный выбор промышленных товаров и автозапчастей, которые могут поставляться за рубеж.

Андрей Воробьев отметил важность партнерских отношений в сфере образования и обмена опытом. Он отметил, что эти аспекты имеют огромное значение не только для региона, но и для всей Российской Федерации в целом. Воробьев выразил благодарность Китайской Народной Республике за последовательную политику и открытость к сотрудничеству не только в экономической сфере, но и в других областях деятельности.

Также глава Подмосковья рассказал, что буквально месяц назад представители ведущих школ Московской области посетили школы и университеты КНР, ознакомились с передовыми методиками обучения.

По его словам, в Подмосковье все большей популярностью пользуются китайский и английский. Он отметил также возрастающую популярность русского языка среди граждан Китая. Поэтому обмен опытом в этой области является очень важным и будет способствовать еще большему сближению стран.

В ходе встречи Андрей Воробьев и Чен Мингбо достигли соглашения об организации участия педагогов из Китая в преподавании китайского языка в школах Московской области.

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