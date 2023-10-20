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Published Сегодня, 14:57

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Updated Сегодня, 14:59

Иммунолог рассказала ростовчанам, какие обследования надо пройти после 55 лет

Иммунолог рассказала ростовчанам, какие обследования надо пройти после 55 лет

20 октября 2023, 14:57
Фото: 1MI
Иммунолог рассказала ростовчанам, какие обследования надо пройти после 55 лет
После 55 лет ростовчанам обязательно необходимо посетить кардиолога, заявила иммунолог Ирина Ярцева.

Иммунолог Ирина Ярцева заявила, что после 55 лет граждане обязательно должны посетить врача-кардиолога. Он должен назначить им ЭКГ, УЗИ сердца и сосудов шеи. Также нужно проверить уровень холестерина и сахара в крови.

Ярцева назвала эти обследования базовыми. Они позволят врачу понять, какие проблемы есть у пациента с сердечно-сосудистой системой.

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Среди способов профилактики заболеваний Ярцева назвала активный образ жизни, поддержание нормального веса, отсутствие вредных и наличие полезные привычек. Также крайне важно отгородить себя от стресса, так как гормон кортизол, связанный с нервными переживаниями, вызывает сужение сосудов.

«И если есть уже изначально какая-то сердечно-сосудистая патология, то даже незначительное повышение кортизола может привести к серьезным последствиям», — приводит слова Ярцевой «Москва 24».

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