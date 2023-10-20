Иммунолог рассказала ростовчанам, какие обследования надо пройти после 55 лет

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Иммунолог Ирина Ярцева заявила, что после 55 лет граждане обязательно должны посетить врача-кардиолога. Он должен назначить им ЭКГ, УЗИ сердца и сосудов шеи. Также нужно проверить уровень холестерина и сахара в крови.
Ярцева назвала эти обследования базовыми. Они позволят врачу понять, какие проблемы есть у пациента с сердечно-сосудистой системой.
Среди способов профилактики заболеваний Ярцева назвала активный образ жизни, поддержание нормального веса, отсутствие вредных и наличие полезные привычек. Также крайне важно отгородить себя от стресса, так как гормон кортизол, связанный с нервными переживаниями, вызывает сужение сосудов.
«И если есть уже изначально какая-то сердечно-сосудистая патология, то даже незначительное повышение кортизола может привести к серьезным последствиям», — приводит слова Ярцевой «Москва 24».
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