Иммунолог рассказала ростовчанам, какие обследования надо пройти после 55 лет

Иммунолог Ирина Ярцева заявила, что после 55 лет граждане обязательно должны посетить врача-кардиолога. Он должен назначить им ЭКГ, УЗИ сердца и сосудов шеи. Также нужно проверить уровень холестерина и сахара в крови.