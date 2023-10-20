Из-за Западной хорды в Ростове застопорилась рекультивация крупнейшей свалки

В Ростове из-за строительства Западной хорды придется менять проект рекультивации полигона ТБО в северо-западной промзоне города. Дело в том, что во время прокладки дороги «возникла необходимость в существенной корректировке проектно-сметной документации по объекту». Одна из полос Западной хорды «легла» на территорию свалки.