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Из-за Западной хорды в Ростове застопорилась рекультивация крупнейшей свалки

Из-за Западной хорды в Ростове застопорилась рекультивация крупнейшей свалки

20 октября 2023, 14:58
Фото: 1MI
Из-за Западной хорды в Ростове застопорилась рекультивация крупнейшей свалки
В Ростове из-за строительства Западной хорды решили поменять проект рекультивации свалки на Западном, изменения рассмотрят на ближайшем заседании городской думы.

В Ростове из-за строительства Западной хорды придется менять проект рекультивации полигона ТБО в северо-западной промзоне города. Дело в том, что во время прокладки дороги «возникла необходимость в существенной корректировке проектно-сметной документации по объекту». Одна из полос Западной хорды «легла» на территорию свалки.

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Теперь власти должны утвердить обновленный план рекультивации полигона ТБО. Документ рассмотрит на предстоящем 24 октября заседании городская дума. Госэкспертиза же утвердит обновленный план в ноябре.

Напомним, ранее Росприроднадзор заявил, что площадь свалки в северо-западной промзоне города увеличилась. Во время инспекции она оказалась гораздо больше, чем была указана в документах. Из-за этого властям вынесли предостережение.

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