Из-за Западной хорды в Ростове застопорилась рекультивация крупнейшей свалки

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
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Updated Сегодня, 15:00
В Ростове из-за строительства Западной хорды придется менять проект рекультивации полигона ТБО в северо-западной промзоне города. Дело в том, что во время прокладки дороги «возникла необходимость в существенной корректировке проектно-сметной документации по объекту». Одна из полос Западной хорды «легла» на территорию свалки.
Теперь власти должны утвердить обновленный план рекультивации полигона ТБО. Документ рассмотрит на предстоящем 24 октября заседании городская дума. Госэкспертиза же утвердит обновленный план в ноябре.
Напомним, ранее Росприроднадзор заявил, что площадь свалки в северо-западной промзоне города увеличилась. Во время инспекции она оказалась гораздо больше, чем была указана в документах. Из-за этого властям вынесли предостережение.