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Published Сегодня, 17:15

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Осолонение Азовского моря в Ростовской области является нормальным процессом

«Катастрофы не случится»: ученый призвал не бояться осолонения Азовского моря

20 октября 2023, 17:15
Фото: 1MI
Осолонение Азовского моря в Ростовской области является нормальным процессом

Ученый призвал не бояться осолонения Азовского моря в Ростовской области

Осолонение Азовского моря в Ростовской области является нормальным и естественным процессом, заявил «АзНИИРХ» директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.

Ученый Кирилл Колончин заявил, что процесс осолонения Азовского моря является естественным процессом, бояться которого не нужно. Человек никак не может на него повлиять, а соленость водоема, вероятно, будет только расти.

«Никакой катастрофы не случится. Конечно, возможны изменения водного мира, безусловно. Но ни в какую плохую сторону. На смену одним видам могут прийти другие, либо количество одних видов увеличится, а других уменьшится. Природа всё сбалансирует», — заключил Колончин.

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Он добавил, что задача ученых сейчас спрогнозировать, какие новые виды обитателей появятся в Азовском море.

Ранее ученый Павел Балыкин заявил, что из-за повышения уровня солености лещ, судак и тарань исчезнут из Азовского моря.

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