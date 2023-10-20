«Катастрофы не случится»: ученый призвал не бояться осолонения Азовского моря

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Ученый Кирилл Колончин заявил, что процесс осолонения Азовского моря является естественным процессом, бояться которого не нужно. Человек никак не может на него повлиять, а соленость водоема, вероятно, будет только расти.
«Никакой катастрофы не случится. Конечно, возможны изменения водного мира, безусловно. Но ни в какую плохую сторону. На смену одним видам могут прийти другие, либо количество одних видов увеличится, а других уменьшится. Природа всё сбалансирует», — заключил Колончин.
Он добавил, что задача ученых сейчас спрогнозировать, какие новые виды обитателей появятся в Азовском море.
Ранее ученый Павел Балыкин заявил, что из-за повышения уровня солености лещ, судак и тарань исчезнут из Азовского моря.