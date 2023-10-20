Кофе резко подорожал в кафе в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
По информации Dontr, некоторые производители перестали поставлять в Россию кофе, вместе с этим изменилась логистика, которая стала более сложной и дорогой. Отечественные поставщики переходят на работу с партнерами в Индии и Вьетнаме.
«Стоимость одной порции кофе увеличилась на 11%. В кафе в Ростове капучино выйдет в 200 рублей за 300 миллилитров напитка. Такая же цена у латте», — сказано в сообщении.
Отмечается, что для снижения издержек бизнесменам приходится переходить на дешевые сорта кофе. А кафе, которым пришлось повысить цены, делают ставку на постоянных посетителей.
Ранее в Ростовской области сахар подорожал вслед за мировыми ценами.