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Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Кофе резко подорожало в кафе в Ростове-на-Дону

Кофе резко подорожал в кафе в Ростове-на-Дону

20 октября 2023, 12:36
Фото: 1MI
Кофе резко подорожало в кафе в Ростове-на-Дону

Стоимость чашки кофе в Ростове-на-Дону выросла на 11% за год

В Ростове-на-Дону из-за логистических проблем выросли цены на кофе, сообщают СМИ.

По информации Dontr, некоторые производители перестали поставлять в Россию кофе, вместе с этим изменилась логистика, которая стала более сложной и дорогой. Отечественные поставщики переходят на работу с партнерами в Индии и Вьетнаме.

«Стоимость одной порции кофе увеличилась на 11%. В кафе в Ростове капучино выйдет в 200 рублей за 300 миллилитров напитка. Такая же цена у латте», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что для снижения издержек бизнесменам приходится переходить на дешевые сорта кофе. А кафе, которым пришлось повысить цены, делают ставку на постоянных посетителей.

Ранее в Ростовской области сахар подорожал вслед за мировыми ценами.

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#Россия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Логистика#Кафе#СМИ#Сахар#Кофе#Производители
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