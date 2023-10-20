Конфликты и приключения: следователь заявил о причинах побега детей из дома в Ростове

Когда детей находят, с ними проводят беседы об опасности побегов из дома. Уголовные дела из-за пропажи детей чаще всего возбуждают незамедлительно. Особенно это касается случаев, когда при ребенке была большая сумма денег, пропажа связана с автотранспортом и так далее.