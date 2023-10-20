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Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Конфликты и приключения: следователь заявил о причинах побега детей из дома в Ростове

Конфликты и приключения: следователь заявил о причинах побега детей из дома в Ростове

20 октября 2023, 12:36
Фото: Midjourney
Конфликты и приключения: следователь заявил о причинах побега детей из дома в Ростове

Следователь рассказал, из-за чего дети сбегают из дома в Ростове

Чаще всего дети сбегают из дома в Ростове из-за конфликтов в семье, заявил в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» следователь Сергей Потемкин.

В Ростовской области в год регистрируют порядка 200 сообщений о пропавших без вести, заявил следователь Сергей Потемкин. Половина подобных заявлений связана с исчезновением детей.

Следователь добавляет, что чаще всего дети уходят из дома из-за конфликтов в семье. Также многие несовершеннолетние ищут приключений и хотят провести время с друзьями.

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Когда детей находят, с ними проводят беседы об опасности побегов из дома. Уголовные дела из-за пропажи детей чаще всего возбуждают незамедлительно. Особенно это касается случаев, когда при ребенке была большая сумма денег, пропажа связана с автотранспортом и так далее.

Напомним, в Волгодонске уже сутки ищут 16-летнюю девочку-подростка, пропавшую без вести.

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