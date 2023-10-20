Конфликты и приключения: следователь заявил о причинах побега детей из дома в Ростове

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В Ростовской области в год регистрируют порядка 200 сообщений о пропавших без вести, заявил следователь Сергей Потемкин. Половина подобных заявлений связана с исчезновением детей.
Следователь добавляет, что чаще всего дети уходят из дома из-за конфликтов в семье. Также многие несовершеннолетние ищут приключений и хотят провести время с друзьями.
Когда детей находят, с ними проводят беседы об опасности побегов из дома. Уголовные дела из-за пропажи детей чаще всего возбуждают незамедлительно. Особенно это касается случаев, когда при ребенке была большая сумма денег, пропажа связана с автотранспортом и так далее.
Напомним, в Волгодонске уже сутки ищут 16-летнюю девочку-подростка, пропавшую без вести.