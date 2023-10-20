«Молодогвардейцы» открыли на Дону «Школу молодого политика»

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Ростовское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» запустило в регионе проект «Школа молодого политика». Открытие прошло в молодежном пространстве «Дом Культурных „Правда!“, где организаторы встретились с 50 представителями донской политически активной молодежи, которые прошли этап собеседования и отбора.
Участников проекта поприветствовал депутат Законодательного Собрания Ростовской области, федеральный координатор «Молодой Гвардии Единой России» по Южному федеральному округу Николай Ромашенко. Он рассказал молодежи, что кроме получения новых знаний о политике молодые люди смогут и сами заняться ею.
«Проект даст вам опыт работы с политологами, политтехнологами и парламентариями разных уровней, вас обучат коммуникации с избирателями и тому как работать с их обращениями. Таким образом, вы сами будете делать то, о чем раньше вам рассказывали в университете на лекциях по политологии», — рассказал он.
Николай Ромашенко добавил, что и сам поделится личным опытом участия в выборных кампаниях, совместной работы с органами исполнительной власти, проведения гуманитарных акций. Победитель проекта, по итогам стажировки, сможет стать помощником депутата донского парламента.
Руководитель проекта в Ростовской области, член регионального штаба «молодогвардейцев» Даниил Курьянов подчеркнул, что проект особенно полезен тем, кто хочет заняться политикой, но не знает с чего начать.
«Наша цель — сделать так, чтобы молодежь, которая хочет реализовать свои идеи и проекты, могла попробовать себя на нашей площадке. Участникам помогут и укажут верное направление более опытные коллеги и приглашенные эксперты», — поделился Даниил Курьянов.
Как рассказал региональный руководитель проекта, молодых людей ждут лекции о политтехнологиях, созданию личного политического бренда в медиапространстве, работе в социальных сетях, примеры организации и проведения мероприятий в новых регионах и многое другое.
Среди тех, с кем познакомятся участники, будут политтехнологи, имеющие успешный электоральный опыт, действующие помощники парламентариев, донские депутаты всех уровней.
Участники поделились своими ожиданиями от «Школы молодого политика». Например, студентка Ростовского филиала ВГУЮ Полина Горобец рассказала о том, что хочет расширить свои знания в области политики и познакомиться с теми, кто имеет опыт работы в системе государственного управления.
«Меня проект заинтересовал и привлек тем, что дает шанс реализовать собственные проекты. Например, я интересуюсь такими сферами как молодежная политика и развитию городской среды, еще интересна экология. Уверена, что здесь я получу необходимые знания и навыки, а затем смогу принести пользу городу и региону!», — сообщила она.
Подобные мероприятия проводились «молодогвардейцами» и ранее. Примерами служат «Школа Парламентаризма», «Другой университет», «Школа помощника депутата», чьи выпускники становились помощниками депутатов. Так, финалисты уже работали с депутатом Ростовской-на-Дону городской Думы Виктором Чигвинцевым.
Направления подготовки участников связаны с общероссийской повесткой. Например, в нынешней программе особое внимание уделено волонтерской работе и гуманитарным акциям, а также грядущей федеральной кампании по выборам Президента Российской Федерации.
Добавим, задача вовлечения молодежи в социально значимую деятельность, поддержку ее научной, творческой и предпринимательской активности, в том числе за счет развития системы «социальных лифтов» отражена в народной программе «Единой России», которую партия сформировала в 2021 году вместе с жителями Ростовской области.