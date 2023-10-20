«Молодогвардейцы» открыли на Дону «Школу молодого политика»

«Проект даст вам опыт работы с политологами, политтехнологами и парламентариями разных уровней, вас обучат коммуникации с избирателями и тому как работать с их обращениями. Таким образом, вы сами будете делать то, о чем раньше вам рассказывали в университете на лекциях по политологии», — рассказал он.