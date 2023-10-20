«Нарушается защитный барьер»: почему осенью и зимой выпадают волосы

Специалист подчеркнула, что правильный уход за волосами поможет справиться с этими проблемами. Важно использовать головные уборы, маски с питательными ингредиентами и маслами, принимать витамины группы B, а также делать пилинг, чтобы удалить мертвые клетки кожи с головы. Дополнительно можно наносить масло жожоба, арганы или макадами на волосы и кожу головы для увлажнения и защиты.