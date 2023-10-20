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Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

«Нарушается защитный барьер»: почему осенью и зимой выпадают волосы

«Нарушается защитный барьер»: почему осенью и зимой выпадают волосы

20 октября 2023, 12:50
Фото: 1MI
Такая угроза возникает в холодное время года из-за влияния солнечного света, при этом организм ослаблен резкими сменами погоды.

В холодное время года многие люди сталкиваются с проблемой выпадения волос. Косметолог Вера Слабова объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему это происходит и как можно предотвратить облысение.

Она заметила, что причиной выпадения волос осенью и зимой является неправильный уход. Кожа головы подвергается вредному воздействию УФ-лучей, которое в холодное время года даже больше, чем летом. Также организм ослаблен резкими изменениями погоды, что нарушает защитный барьер кожи. В результате волосы становятся безжизненными, сухими, ломкими и тусклыми.

Специалист подчеркнула, что правильный уход за волосами поможет справиться с этими проблемами. Важно использовать головные уборы, маски с питательными ингредиентами и маслами, принимать витамины группы B, а также делать пилинг, чтобы удалить мертвые клетки кожи с головы. Дополнительно можно наносить масло жожоба, арганы или макадами на волосы и кожу головы для увлажнения и защиты.

Таким образом, правильный уход за волосами осенью и зимой поможет предотвратить их выпадение и сохранить их здоровье и красоту.

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