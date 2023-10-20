Парикмахер назвал ТОП-5 популярных мужских стрижек в Ростове

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
По словам собеседника, бесспорным лидерством популярных стрижек у ростовских мужчин пользуется кроп. Такая прическа отвечает двум главным параметрам — попроще и покороче.
«Это короткая, структурированная стрижка, самая простая в укладке. За это она и пользуется широким спросом», — отмечает Еременко.
На второе место спикер ставит молодежную стрижку шторки. Ее изюминкой являются короткие бока и много волос наверху, которые спадают на лицо по прямому пробору или симметричными прядями по обеим сторонам.
Однако со шторками, по словам эксперта, придется повозиться — обязательно просушивать, укладывая после каждого мытья головы. Эту прическу, в основном, предпочитает ростовская молодежь — школьники и студенты.
Третье место в ТОПе мужских стрижек занимает флоп. Стрижка не сильно длинная. А изюминку добавляет челка, которая зачесывается наверх.
«Эту прическу предпочитают люди, от 30-и лет. Как правило, многие ростовские чиновники и предприниматели выбирают флоп. Но эта стрижка требует хоть и не сложной, но каждодневной укладки», — уточняет мастер барбершопа.
Следующей по популярности стрижкой в Ростове собеседник называет экзекьютив. Это нестареющая классика, которая подходит большинству мужчин.
«Стрижка идет с пробором, выбритым сбоку. В основном, ее предпочитают молодые мужчины, в возрасте от 25-и до 30-и лет», — говорит эксперт.
Замыкает перечень популярных мужских причесок в Ростове топ кнот. Эта стрижка пользуется широким спросом у настоящих модников, следящих за трендами благодаря пучку волос, который собирается в хвост. В основном, топ кноп носят представители творческих профессий — дизайнеры, художники и музыканты.
Бритые головы, столь популярные у ростовских мужчин в 90-е годы, уже не пользуются массовым спросом.
«Такие прически, как правило, выбирают мужчины, возрастом 40+. Чаще всего к ним прибегают те, у кого появляются залысины», — резюмирует эксперт.
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