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Published Сегодня, 06:24

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Updated Сегодня, 06:27

Парикмахер назвал самые популярные мужские стрижки в Ростове

Парикмахер назвал ТОП-5 популярных мужских стрижек в Ростове

20 октября 2023, 06:24
Фото: 1MI
Парикмахер назвал самые популярные мужские стрижки в Ростове

Парикмахер Еременко назвал самые популярные мужские стрижки в Ростове

Мода — штука изменчивая. С появлением барбершопов у мужчин появилось больше возможностей для экспериментов. Какие прически пользуются популярностью у ростовских мужчин, а также, какие стрижки предпочитают чиновники Ростова, сообщил RostovGazeta мастер и директор барбершопа Иван Еременко.

По словам собеседника, бесспорным лидерством популярных стрижек у ростовских мужчин пользуется кроп. Такая прическа отвечает двум главным параметрам — попроще и покороче.

«Это короткая, структурированная стрижка, самая простая в укладке. За это она и пользуется широким спросом», — отмечает Еременко.

На второе место спикер ставит молодежную стрижку шторки. Ее изюминкой являются короткие бока и много волос наверху, которые спадают на лицо по прямому пробору или симметричными прядями по обеим сторонам.

Однако со шторками, по словам эксперта, придется повозиться — обязательно просушивать, укладывая после каждого мытья головы. Эту прическу, в основном, предпочитает ростовская молодежь — школьники и студенты.

Третье место в ТОПе мужских стрижек занимает флоп. Стрижка не сильно длинная. А изюминку добавляет челка, которая зачесывается наверх.

«Эту прическу предпочитают люди, от 30-и лет. Как правило, многие ростовские чиновники и предприниматели выбирают флоп. Но эта стрижка требует хоть и не сложной, но каждодневной укладки», — уточняет мастер барбершопа.

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Следующей по популярности стрижкой в Ростове собеседник называет экзекьютив. Это нестареющая классика, которая подходит большинству мужчин.Следующей по популярности стрижкой в Ростове собеседник называет экзекьютив. Это нестареющая классика, которая подходит большинству мужчин.
Следующей по популярности стрижкой в Ростове собеседник называет экзекьютив. Это нестареющая классика, которая подходит большинству мужчин.
Фото: 1MI

Следующей по популярности стрижкой в Ростове собеседник называет экзекьютив. Это нестареющая классика, которая подходит большинству мужчин.

«Стрижка идет с пробором, выбритым сбоку. В основном, ее предпочитают молодые мужчины, в возрасте от 25-и до 30-и лет», — говорит эксперт.

Замыкает перечень популярных мужских причесок в Ростове топ кнот. Эта стрижка пользуется широким спросом у настоящих модников, следящих за трендами благодаря пучку волос, который собирается в хвост. В основном, топ кноп носят представители творческих профессий — дизайнеры, художники и музыканты.

Бритые головы, столь популярные у ростовских мужчин в 90-е годы, уже не пользуются массовым спросом.

«Такие прически, как правило, выбирают мужчины, возрастом 40+. Чаще всего к ним прибегают те, у кого появляются залысины», — резюмирует эксперт.

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