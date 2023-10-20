Пассажирский самолет Ан-28 впервые приземлился на аэродроме Северо-Курильска

Северо-Курильский район находится в непростых климатических условиях: связь с остальными островами Сахалинской области ограничена, а транспортное сообщение с материком обеспечивается за счет морских и вертолетных перевозок. И те, и другие зависят от погодной обстановки. Запуск малой авиации — важный шаг к появлению прямого авиасообщения между Сахалином и Парамуширом.