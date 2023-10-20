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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Появилось видео ареста экс-главы Минздрава Ростовской области Быковской

Появилось видео ареста экс-главы Минздрава Ростовской области Быковской

20 октября 2023, 14:06
Фото: donland.ru
Появилось видео ареста экс-главы Минздрава Ростовской области Быковской
Экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую взяли под стражу, сообщает «Блокнот».

Кущевский суд заключил под стражу бывшую главу Минздрава Ростовской области Татьяну Быковскую и ее заместителя Станислава Беседовского. Судья посчитал, что, находясь на свободе, те могут оказывать давление на свидетелей.

На видео Don Mash с места событий видно, как полицейские сажают Быковскую и Беседовского в автозак. Те никак не сопротивляются, в руках у экс-министра можно заметить пакет.

Экс-главу Минздрава Ростовской области Быковскую защищают в суде вычиткой регламентов
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Под арестом Быковская проведет полгода, а ее заместитель — три месяца.
Видео: t.me/cheRostov

Под арестом Быковская проведет полгода, а ее заместитель — три месяца.

Официальных подробностей их задержания пока не поступало.

Напомним, уголовное дело в отношении Быковской и Беседовского расследуется несколько лет, а судебное разбирательство тянется больше года. Экс-министра и ее зама обвиняют в превышении должностных полномочий при проведении госзакупки на оказание услуг по утилизации медотходов.

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