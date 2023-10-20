Появилось видео ареста экс-главы Минздрава Ростовской области Быковской

Напомним, уголовное дело в отношении Быковской и Беседовского расследуется несколько лет, а судебное разбирательство тянется больше года. Экс-министра и ее зама обвиняют в превышении должностных полномочий при проведении госзакупки на оказание услуг по утилизации медотходов.