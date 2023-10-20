Появилось видео ареста экс-главы Минздрава Ростовской области Быковской

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Кущевский суд заключил под стражу бывшую главу Минздрава Ростовской области Татьяну Быковскую и ее заместителя Станислава Беседовского. Судья посчитал, что, находясь на свободе, те могут оказывать давление на свидетелей.
На видео Don Mash с места событий видно, как полицейские сажают Быковскую и Беседовского в автозак. Те никак не сопротивляются, в руках у экс-министра можно заметить пакет.
Под арестом Быковская проведет полгода, а ее заместитель — три месяца.
Официальных подробностей их задержания пока не поступало.
Напомним, уголовное дело в отношении Быковской и Беседовского расследуется несколько лет, а судебное разбирательство тянется больше года. Экс-министра и ее зама обвиняют в превышении должностных полномочий при проведении госзакупки на оказание услуг по утилизации медотходов.